#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Fabia 130
7 октября
177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели
Компания Skoda представила самую быструю Fabia...
Mitsubishi Outlander
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...

УАЗ с новым кузовом — сколько таких будут делать в год?

Мощность прессового производства на УАЗе составит 20 тысяч комплектов в год

Новое прессовое производство УАЗа сможет выдавать до 20 тысяч кузовных комплектов ежегодно.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Об этом говорится в сюжете регионального телеканала «Репортер 73», опубликованном Ульяновским автозаводом в своих официальных аккаунтах. Источник сообщает, что переоборудование цехов к настоящему моменту закончено, а этап монтажа, требующий высокой точности работ, выходит на финишную прямую. После запуска автоматическая прессовая линия будет обслуживаться лишь одним оператором.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как известно, новое прессовое производство будет поставлять кузовные детали для линейки внедорожников УАЗ, а также для автомобилей бренда Sollers.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Кроме того, эти автомобили получат и системы безопасности собственного производства: параллельно с запуском новой прессовой линии на УАЗе создают и комплекс по сборке подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков.

За последние три года в модернизацию производства на УАЗе вложено более 5 млрд рублей, в инвестировании активно участвует Фонд развития промышленности.

Источник:  УАЗ Сегодня
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
07.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0