УАЗ с новым кузовом — сколько таких будут делать в год?

Мощность прессового производства на УАЗе составит 20 тысяч комплектов в год

Новое прессовое производство УАЗа сможет выдавать до 20 тысяч кузовных комплектов ежегодно.

Об этом говорится в сюжете регионального телеканала «Репортер 73», опубликованном Ульяновским автозаводом в своих официальных аккаунтах. Источник сообщает, что переоборудование цехов к настоящему моменту закончено, а этап монтажа, требующий высокой точности работ, выходит на финишную прямую. После запуска автоматическая прессовая линия будет обслуживаться лишь одним оператором.

Как известно, новое прессовое производство будет поставлять кузовные детали для линейки внедорожников УАЗ, а также для автомобилей бренда Sollers.

Кроме того, эти автомобили получат и системы безопасности собственного производства: параллельно с запуском новой прессовой линии на УАЗе создают и комплекс по сборке подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков.

За последние три года в модернизацию производства на УАЗе вложено более 5 млрд рублей, в инвестировании активно участвует Фонд развития промышленности.