#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Что иностранцы творят с нашими УАЗами

Опубликована фотогалерея того, что можно сделать из обычного УАЗа

УАЗы – автомобили предельно простые. Поэтому многие владельцы – в том числе и зарубежные – стремятся их улучшить. Мы собрали в нашей галерее самые яркие образцы иностранного тюнинга УАЗ.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Самые впечатляющие заграничные тюнинг-проекты на основе моделей УАЗа — в галерее ниже.

Эмигрировавший в Америку Эдуард Орлов небезуспешно занимается тюнингом пикапов и внедорожников Toyota. Но в какой-то момент ему стало скучно, и он решил взяться за УАЗы. Для начала был подготовлен дизайн-проект – столь злобный вид Патриоту определенно пошел на пользу. Салон полностью перекроен, усилена ходовая часть, а под капотом «прописались» импортный двигатель и коробка.
Этот дом на колесах собран в Монголии. В соседней стране огромные расстояния, много бездорожья и неважно развитая инфраструктура – полноприводная машина с будкой является неплохим вариантом для путешественников.
Внутренняя отделка простенькая, зато здесь можно разместиться вчетвером. А чтобы сохранять приватность, предусмотрена занавеска. Само собой, кухня и санузел тоже имеются.
В Японии «буханка» считается культовой машиной – там существует сразу несколько клубов ее поклонников. Из-за несоответствия местным нормам по безопасности и экологии экспорт «уазиков» в Страну восходящего солнца невозможен. Но японцы нашли выход – они «выпекают буханки» из местных микроавтобусов (Suzuki Wagon R и тому подобные). Пусть у таких машин есть некоторые расхождения в пропорциях с прообразом, но это не мешает им вызывать у целевой аудитории миление.
Грузовичок на базе «козлика» ульяновцы показали в качестве прототипа, но в серию он не пошел. А зря – он мог бы оказаться весьма востребован. И появление самодельной машины на просторах Монголии может служить тому доказательством. Удлиненная рама позволила соорудить солидную грузовую платформу – а что еще нужно небогатому провинциальному покупателю?
В Монголии население небогатое, поэтому приобретение шестиколесного Гелендвагена для них – несбыточная мечта. Но ее вполне можно приблизить, соорудив подобный автомобиль на уазовской тюнингованной основе! Всего-то нужно прикрутить к Хантеру третью ось и приладить ему грузовую платформу.
При мимолетном взгляде на этот тюнингованный Hunter и не скажешь, что на самом деле он представляет собой не пикап, а единственный в своем роде седан! Пикантности облику также добавляет вынесенная наверх выхлопная труба и площадка для канистр с топливом – заправки в Монголии встречаются редко...
Этот «головастик» с полуприцепом бороздит бескрайние монгольские степи. Объем переделок невелик, зато на выходе получился очень практичный и функциональный автомобильчик. И проходимый – грузовая платформа вряд ли свела на нет уазовские вездеходные таланты.
Мы привыкли, что в России удлиняют седаны и (чуть реже) внедорожники, делая из них свадебные лимузины. А вот в Монголии додумались растянуть ульяновскую «буханку»! А чтобы после этой процедуры машина не переломилась пополам, добавили третью ось. Завершает образ пара запасок на задней двери – на пересеченке это не блажь, а необходимость.
А это попытка сделать из «буханки» шикарный микроавтобус. Ее кузов отличается матовой окраской, поясом из алюминиевого профиля, а также экспедиционным багажником и лестницей на крышу. В общем, ничего особенного, пока не заглянешь внутрь…
Салон доработан очень серьезно! Архитектуру полностью перекроили: диван, столик, встроенный бар, звездное небо на потолке. Плюс кожа и дерево. Никогда еще интерьер тюнингованого УАЗа не был таким роскошным!
Владелец тюнингованного УАЗ-3151 долго грезил о Гелендвагене. Да так, что не сдержался и решил сделать из ульяновского вездехода машину мечты. Имплантация новой «морды» прошла успешно – в некоторых ракурсах «уазик» вполне можно принять за G-класс. Но это еще не все. Помимо перечисленного автомобиль получил интерьер от ГАЗ-3110 и двигатель 2.2 от Opel Frontera.
Еще один образец творчества фирмы Эдуарда Орлова. Переработанный Hunter отличается мощным силовым бампером, огромными колесами, современной светодиодной оптикой и экспедиционным багажником на крыше. Интерьер тоже существенно изменился. Равно как и техника – здесь иностранные двигатель, коробка и элементы ходовой. Правда, до покупателей пока ни один образец не добрался – американская таможня не пропускает Хантеры на свою территорию, считая их автомобилями военного назначения.
  • Не то и не ко времени — 13 неудачников российского автопрома: посмотрите, сколько в 1990-х — начале 2000-х было интересных проектов, планов, идей без единого шанса на жизнь.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Тимкин Юрий
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 33012
17.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0