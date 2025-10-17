Что иностранцы творят с нашими УАЗами
Опубликована фотогалерея того, что можно сделать из обычного УАЗа
УАЗы – автомобили предельно простые. Поэтому многие владельцы – в том числе и зарубежные – стремятся их улучшить. Мы собрали в нашей галерее самые яркие образцы иностранного тюнинга УАЗ.
Самые впечатляющие заграничные тюнинг-проекты на основе моделей УАЗа — в галерее ниже.
- Не то и не ко времени — 13 неудачников российского автопрома: посмотрите, сколько в 1990-х — начале 2000-х было интересных проектов, планов, идей без единого шанса на жизнь.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото:из архива «За рулем»
33012
17.10.2025
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0