Не то и не ко времени — 13 неудачников российского автопрома

Посмотрите, сколько в 1990-х — начале 2000-х было интересных проектов, планов, идей без единого шанса на жизнь.

Конструкторы и дизайнеры наших заводов делали концепты и прототипы. Кое-что стало реальностью, но подавляющее большинство проектов осталось в истории яркими вспышками творческих порывов постсоветского автопрома. Их и вспомним.

1. ЗИЛ-4102

ЗИЛ-4102, 1989 г.

Экспресс перестройки подгадали к XIX партконференции, поразившей всех не по-социалистически смелыми выступлениями. Автомобиль имел совершенно новый несущий кузов, независимые подвески, но агрегаты модели 41047. Сделали два прототипа. Как шутили на заводе: один для генсека – Михаила Сергеевича Горбачева, второй для его жены Раисы Максимовны. В упрощенном виде прозвища машин звучали, естественно, «Мишка» и «Райка». В то время стране было не до нового членовоза. На том все и кончилось.

2. ГАЗ-3105 Волга

ГАЗ-3105 Волга, 1990 г.

Большой просторный полноприводный седан с новым V8 рабочим объемом 3,4 л, мощностью 170 л.с., призван был сменить похороненную демократизацией и борьбой с привилегиями Чайку ГАЗ-14. Машину оснастили полностью независимыми подвесками, ABS тормозов. Но тираж составил всего 55 экземпляров. В первую очередь автомобиль предназначали для чиновников, а они уже распробовали иномарки.

3. ИЖ-2126 4×4

ИЖ-2126 4×4, 1994 г.

Казалось бы, вот что нужно российскому потребителю: недорогой, незамысловатой конструкции автомобиль с полным приводом. Идею подкинула ижевская тюнинговая фирма «Норма», и ее с энтузиазмом подхватил завод. Сделали образцы с моторами УЗАМ, ВАЗ и даже Hyundai. Была версия и с независимой задней подвеской. Но репутацию и рыночные позиции ИЖей уже невозможно было спасти ни полным, ни задним, ни передним приводом. Тем более что полноприводный автомобиль приближался к иномаркам… Но только по цене.

4. ГАЗ-3111 Волга

ГАЗ-3111 Волга, 1998 г.

В этот проект мы особенно верили или хотя бы хотели верить. Оригинальный дизайн, новый салон, впрысковый двигатель ЗМЗ (обещали и дизель), новая передняя подвеска и рулевое. В довесок планировали близкие по дизайну ГАЗ-3103 и 3104 с передним и полным приводом. Автомобили даже начали продавать, но чиновникам они, понятно, «не показались», простых же смертных отпугивал ценой и репутацией марки.

5. Длинные и короткие Москвичи

Москвич Калита, 1998 г.

Лихорадочные поиски своего пути в конце 1990-х привели Московский завод к созданию на базе конструктивно неплохого, но дурно и из бракованных деталей собранного Москвича-2141, длинных, а потом и коротких автомобилей непонятного назначения. Апогеем этой деятельности стал самый длинный и самый устрашающе-безвкусный Иван Калита. Существовали даже полноприводные машины с индексом 2144. Московские чиновники, которых пытались посадить в эти автомобили, сторонились их с той или иной долей вежливости. А купить такое за свои желающих было еще меньше. Совсем скоро все это закончилось.

6. УАЗ-3165 Симба

УАЗ-3165 Симба, 1999 г.

Это должна была быть великая революция! На смену уже тогда отчаянно старой «буханке» планировали семейство симпатичных машин: вэн, фургон, грузовик с впрысковым 130-сильным двигателем, передними дисковыми тормозами и современным дизайном. Автомобиль показывали на выставках, последний раз в 2003-м уже в версии 3165М. В Ульяновске потихоньку начали испытания. Но завод не тянул такой проект, а больше им никто не заинтересовался.

7. Мишка

Мишка, 1999 г.

«АСМ-Холдинг», сооруженный на обломках Минавтопрома, затеял в конце 1990-х странный проект – создание микроавтомобиля для сборки из непонятно каких агрегатов, непонятно кем и непонятно где. Писали о неких мелких предприятиях, вплоть до гаражей и макаронных фабрик.

Первый Мишка представлял собой неважно склеенный из стеклопластика ходовой макет с узлами серийной Оки. Потом несколько лет на выставках показывали увеличенные машины на узлах Таврии. В том числе пикап и даже бензоэлектрическую версию. Ну а еще потом проект вместе с АСМ-Холдингом растворился в тумане истории…

8. Кинешма

Кинешма, 1999 г.

Пожалуй, самый курьезный проект рубежа ХХ века – мотоколяска завода «Автоагрегат» с 11- и 13-сильными моторчиками (в том числе от американской повозки для гольфовых полей!), коробкой с последовательным переключением и лавочками, обитыми самым дешевым дерматином. Машинку стоимостью 1000 долларов предназначали небогатым гражданам и, с особым цинизмом, – инвалидам. Самым ярким пятном в биографии Кинешмы осталась история про продажу нескольких машин в Испанию… для езды между рядами апельсиновых деревьев.