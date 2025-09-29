УАЗы с новой коробкой передач — сборка стартовала! (видео)

#
Ульяновский автозавод собрал предсерийную партию автомобилей УАЗ Патриот и Пикап, оснащенных бензиновым двигателем в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Вскоре такие коробки начнут устанавливать на серийные автомобили со 150-сильными бензиновыми моторами ZMZ Pro, сообщает пресс-служба предприятия. Коробка рассчитана на максимальный крутящий момент 320 Нм. Специалисты завода отмечают хороший запас прочности и короткие хода рычага управления. Применение новой коробки должно повысить комфорт и улучшить топливную экономичность.

«За рулем» уже рассказывал, что новая 6-ступенчатая МКП должна заменить нынешнюю «пятиступку». Коробка разработана китайской компанией JAC, а сборка агрегатов налажена в России, на ЗМЗ.

Предсерийная партия автомобилей будет отправлена на сертификационные испытания — впереди у этих машин тысячи километров пробега в самых различных условиях.

Сроки выхода на рынок пока не уточняются. Но в апреле 2025 года гендиректор «Соллерс» Николай Соболев сообщал, что новая коробка появится на моделях УАЗ Патриот и Пикап к концу 2025 года.

Помимо этого, для Патриота планируется рестайлинг и дизельный двигатель (2025 год), а позже Патриот должен получить и 6-ступенчатую АКП.

Источник:  Группа «Соллерс»
Иннокентий Кишкурно
29.09.2025 
