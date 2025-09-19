УАЗ Патриот с новой коробкой — процесс идет!

Ульяновский автозавод начал опытную сборку УАЗ Патриот с новой коробкой передач

УАЗ собрал 10 опытных экземпляров внедорожника УАЗ Патриот с новой коробкой передач, сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Прототипы предназначены для испытаний, доводки и настройки электроники, уточнил Кадаков. Обновленный силовой агрегат Патриота будет состоять из нынешнего бензинового двигателя ZMZ Pro и новой 6-ступенчатой механической коробки передач взамен прежней 5-ступенчатой. Новая механика разработана китайским производителем JAC, а сборка освоена на Заволжском моторном заводе.

«Когда начнется серийное производство таких Патриотов — не очень понятно», – отметил Кадаков.

Напомним, в апреле 2025 года генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев заявил, что новая коробка передач появится на моделях УАЗ Патриот и Пикап к концу 2025 года. Помимо новой механической коробки, в рамках большого обновления на Патриоте планируется рестайлинг и дизельный двигатель (2025 год), а позже Патриот должен получить и 6-ступенчатую АКП.