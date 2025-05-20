УАЗ Патриот с автоматом — новые подробности!

Патриот и Atlant получат 6-ступенчатую АКП, созданную специально для РФ

Очередное подтверждение получила информация о готовящемся выходе внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Как передает источник, ульяновский внедорожник, а также его «корпоративный сосед» Sollers Atlant получат 6-ступенчатую АКП, созданную специально по заказу компании «Соллерс», так как у исходной модели Атланта, а это JAC Sunray, версии с автоматом нет как таковой.

Напомним, на Патриоте автоматическая коробка должна появиться уже после внедрения пакета ближайших обновлений – рестайлинга и добавления в гамму силовых агрегатов дизельного мотора в содружестве с новой МКП – то есть после 2025 года. Стоит предположить, что Sollers Atlant имеет шансы стать «автоматическим» раньше. Как пишет источник, сборку автомата для обеих моделей (в варианте для Патриота – с адаптацией под фланцы раздаточной коробки) наладят в России, но полностью отечественным там будет лишь корпус.

По версии источника, производителем коробки может быть Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd. (DAAE), поставляющая 8-ступенчатые автоматы для пикапов JAC. Сам производитель трансмиссий указывает, что конструктивно эти коробки опираются на технологии Aisin. Готовой 6-ступенчатой АКП под задний привод (такой вариант нужен для Sollers Atlant) у данной компании нет, но источник предполагает, что такая коробка могла бы стать удешевленной модификацией нынешней 8АКП...

Ждем Патриот на автомате в 2026-м?

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Источник: Грузовики и вообще