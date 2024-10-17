Кто сильнее: конь или «уазик»? Не спешите с ответом!

«За рулем» разобрал ошибку при оценке противоположно действующих сил

Деревенский конь и УАЗ Патриот поочередно «меряются силами», цепляясь к динамометру, закрепленному на монолитной стене. При этом «уазик» показывает силу, скажем, в тонну (то есть примерно 10 000 Н), а жеребчик – в полтонны (это около 5000 Н).

А что покажет динамометр, если закрепить его между автомобилем и конем, заставив их двигаться в противоположные стороны?

Лошадь УАЗ Патриот

Казалось бы, элементарно – силы требуется сложить: 10 000 + 5000 = 15 000! Ан нет: представьте себе, что конь вообще не хочет ничего тянуть – обиделся на что-то и ускакал прочь… Тогда динамометр покажет… нет, вовсе не 10 000 Н, а 0: ведь «уазику» никто больше не сопротивляется.

Всё происходит в соответствии с третьим законом Ньютона. Невозможно прикладывать силу в 10 000 Н туда, где нет равного сопротивления! Поэтому правильный ответ – 5000 Н. Если бы вместо коня за динамометр тянула Моська, развивающая усилие всего в 50 Н, то и ответ бы был другим: те же 50 Н… Возможности машины при этом не имеют никакого значения.

О наглядном примере действия третьего закона Ньютона рассказано тут.