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Кто сильнее: конь или «уазик»? Не спешите с ответом!

«За рулем» разобрал ошибку при оценке противоположно действующих сил

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Деревенский конь и УАЗ Патриот поочередно «меряются силами», цепляясь к динамометру, закрепленному на монолитной стене. При этом «уазик» показывает силу, скажем, в тонну (то есть примерно 10 000 Н), а жеребчик – в полтонны (это около 5000 Н).

А что покажет динамометр, если закрепить его между автомобилем и конем, заставив их двигаться в противоположные стороны?

Лошадь
УАЗ Патриот
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Казалось бы, элементарно – силы требуется сложить: 10 000 + 5000 = 15 000! Ан нет: представьте себе, что конь вообще не хочет ничего тянуть – обиделся на что-то и ускакал прочь… Тогда динамометр покажет… нет, вовсе не 10 000 Н, а 0: ведь «уазику» никто больше не сопротивляется.

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Всё происходит в соответствии с третьим законом Ньютона. Невозможно прикладывать силу в 10 000 Н туда, где нет равного сопротивления! Поэтому правильный ответ – 5000 Н. Если бы вместо коня за динамометр тянула Моська, развивающая усилие всего в 50 Н, то и ответ бы был другим: те же 50 Н… Возможности машины при этом не имеют никакого значения.

  • О наглядном примере действия третьего закона Ньютона рассказано тут.
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Фото:Unsplash
Количество просмотров 29
17.10.2024
Фото:Unsplash
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+4