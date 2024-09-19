10 крутых вездеходов на базе УАЗов
«За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин УАЗ для бездорожья
Хороших дорог в России становится все больше, но и направлений без дорог предостаточно. Часто даже подготовленные внедорожники оказываются бессильны перед российскими направлениями.
На помощь приходят вездеходы. Самые оригинальные и популярные — в нашей галерее.
- «За рулем» рассказал про экспортные варианты УАЗов – «козликов» и «буханок».
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Фото:компании-производители
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19.09.2024
Фото:компании-производители
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