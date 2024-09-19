10 крутых вездеходов на базе УАЗов

«За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин УАЗ для бездорожья

Хороших дорог в России становится все больше, но и направлений без дорог предостаточно. Часто даже подготовленные внедорожники оказываются бессильны перед российскими направлениями.

На помощь приходят вездеходы. Самые оригинальные и популярные — в нашей галерее.

«За рулем» рассказал про экспортные варианты УАЗов – «козликов» и «буханок».