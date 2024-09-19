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10 крутых вездеходов на базе УАЗов

«За рулем» представил фотогалерею с лучшими версиями машин УАЗ для бездорожья

Хороших дорог в России становится все больше, но и направлений без дорог предостаточно. Часто даже подготовленные внедорожники оказываются бессильны перед российскими направлениями.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На помощь приходят вездеходы. Самые оригинальные и популярные — в нашей галерее.

Ямал T64 6x6 из Электростали от Ямалспецмаша. В основе – обычный пикап УАЗ Патриот. Верхнюю часть вездехода может обслужить любой дилер УАЗа. Там практически ничего не меняют. А вот чтобы мастера смогли ремонтировать нижнюю, ямаловцы проводят тренинги.
Высота Ямала почти 2,5 метра. На заправке он выше всех. Особенность вездехода – так называемая балансирная тележка. Благодаря ей ход задней подвески трехосника составляет 300 мм!
Компания Ямалспецмаш выпускает и двухосные вездеходы Ямал H-44 4x4. Их внедорожные возможности заметно скромнее, чем у трехосных. Самоблокирующийся дифференциал только спереди, и для серьезного бездорожья машины не предназначены, но хороши для фермеров и обработки полей.
Гусеничный плавающий снегоболотоход ЗВМ-2410 «Ухтыш» вмещает пять человек и груз массой 50 кг. Есть три мотора на выбор – бензиновый ЗМЗ-409.10 (142,8 л.с.), дизельные ЗМЗ-51432.10 (113,5 л.с.) и CUMMINS ISF2.8 (120 л.с.). Предназначена для пассажирских перевозок по болотистой местности.
Вездеход Трэкол-39041 имеет шины низкого давления собственной разработки. Тут стоят покрышки размерностью 1300×600–533. Они дают возможность машине плавать. Но делает она это небыстро. Без лодочного мотора скорость перемещения по воде — 3-5 км/ч.
Вектор 4x4 имеет оригинальный кузов, но с УАЗами его роднит рама и мосты. Первые экземпляры базировались на раме от Хантера, позже перешли на раму от Патриота (салон стал больше). Мосты УАЗ Спейсер с пневмоблокировками.
Вездеход Трэкол-39294 производят в подмосковных Люберцах. Это самый массовый трехосник на шинах низкого давления. Вездеход построен на агрегатах УАЗ и ГАЗ, так что дефицита в запчастях нет. Грузоподъемность – 700 кг. Грузопассажирская модификация имеет тентованную платформу длиной 2,25 м.
У Вектора У-469 передний мост сдвинули вперед, а задний мост – назад. База увеличилась на 600 мм и угол въезда стал отрицательным. Шины низкого давления, диски – с двойным бэдлоком (не разбортируются никогда) и с блоками плавучести.
УУУАЗик (это не опечатка) построен на раме от ГАЗ-66. Ходовая часть тоже оттуда, двигатель – от ГАЗ-53. Кузов сделали шире и длиннее. Вездеход оснащен системой ночного видения, есть камера заднего вида, предпусковой подогреватель, спутниковая сигнализация, телевизор.
Болотоход Скорпион-3 разрабативался по заказу силовиков, поэтому имеет и бронированный вариант. Тогда вместо шин низкого давления (как на фото) ставят колеса от БТР. Вездеход может плавать, а внутри расширенного кузова есть четыре спальных места и грузовой отсек.
Балка моста, полуоси, самоблокирующийся дифференциал у СКБ-600 Monster Truck взяты от ГАЗ-66. В базовом оснащении – ГУР и межколесные самоблокирующиеся дифференциалы, лебедка, подкачка колес, отопитель салона. Три варианта исполнения: пикап, версия с удлиненным кузовом или кунг.
  • «За рулем» рассказал про экспортные варианты УАЗов – «козликов» и «буханок».

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«За рулем»
Фото:компании-производители
Количество просмотров 3
19.09.2024
Фото:компании-производители
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