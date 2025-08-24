УАЗ Патриот ждет модернизация: подробности

Гендиректор УАЗа: серийный выпуск дизельного Патриота начнется в 2025 году

В 2025 году УАЗ Патриот пройдет модернизацию, которая затронет не только его внешний вид, но и линейку двигателей. Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин сообщил в интервью «Вести Ульяновск» 22 августа, что внедорожник получит двухлитровый дизельный двигатель до конца текущего года.

Спирин отметил, что в апреле текущего года на УАЗ Профи была интегрирована новая шестиступенчатая коробка передач с 2-литровым дизельным мотором, и планы по запуску их в серийное производство на конвейере Патриот намечены на оставшуюся часть года.

Сборка этих двигателей осуществляется в Заволжье на заводе ЗАЗ. В ульяновской гамме дизельный мотор мощностью 136 л. с. (320 Нм) дополнит бензиновый 150-сильный «ЗМЗ Про», который сейчас устанавливают на модели Патриот и Профи.

УАЗ Патриот

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.