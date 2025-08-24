#
УАЗ Патриот ждет модернизация: подробности

Гендиректор УАЗа: серийный выпуск дизельного Патриота начнется в 2025 году

В 2025 году УАЗ Патриот пройдет модернизацию, которая затронет не только его внешний вид, но и линейку двигателей. Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин сообщил в интервью «Вести Ульяновск» 22 августа, что внедорожник получит двухлитровый дизельный двигатель до конца текущего года.

Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

Спирин отметил, что в апреле текущего года на УАЗ Профи была интегрирована новая шестиступенчатая коробка передач с 2-литровым дизельным мотором, и планы по запуску их в серийное производство на конвейере Патриот намечены на оставшуюся часть года.

Сборка этих двигателей осуществляется в Заволжье на заводе ЗАЗ. В ульяновской гамме дизельный мотор мощностью 136 л. с. (320 Нм) дополнит бензиновый 150-сильный «ЗМЗ Про», который сейчас устанавливают на модели Патриот и Профи.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,5 млн рублей.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
24.08.2025 
Фото:УАЗ
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+13