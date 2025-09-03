#
УАЗы начали оснащать новой российской АБС

Началось производство моделей УАЗ с российской ABS разработки НАМИ

На модельном ряде УАЗ впервые в России внедрена новая антиблокировочная тормозная система NAMI-ABS-450, разработанная компанией ООО «НАМИ Инновационные компоненты». Данная система уже устанавливается на модели УАЗ Патриот, Профи и Пикап.

Эта высокотехнологичная система обеспечивает предотвращение блокировки колес при резком торможении и снижает риск разворота автомобиля на сложных дорожных покрытиях.

Благодаря интеллектуальному анализу информации с датчиков скорости вращения колес система в реальном времени регулирует давление в тормозной системе, что позволяет добиться отличной управляемости.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Специалисты ФГУП «НАМИ» и УАЗ провели калибровку оборудования и испытания системы в различных условиях, включая мокрый асфальт, скользкий лед и снег.

Кроме того, НАМИ и УАЗ продолжают совместные разработки по расширению функционала активной системы безопасности, в том числе планируют внедрение противобуксовочной функции и курсовой устойчивости автомобиля в будущем.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  Telegram-канал УАЗ Сегодня
Ушакова Ирина
Фото:Ведомости/ТАСС
Количество просмотров 597
03.09.2025 
Фото:Ведомости/ТАСС
