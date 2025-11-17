Утверждена Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России
Президент России Владимир Путин одобрил Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля.
Документ нацелен на значительное сокращение числа жертв и травм в результате дорожно-транспортных происшествий. К основным вызовам, рискам и угрозам безопасности дорожного движения относятся:
- неудовлетворительное состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;
- недостаточный уровень культуры и дисциплины участников дорожного движения;
- несоответствие норм безопасности актуальным требованиям и технологиям;
- увеличение числа автомобилей и интенсивности трафика, что создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть и повышает риски.
Стратегия включает восемь разделов на 46 страницах, в которых даются определения всем ключевым понятиям, связанным с дорожным движением, включая термин «активная мобильность», охватывающий разные способы передвижения, от пеших прогулок и велосипедов до средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Среди основных направлений, обозначенных для повышения безопасности на дорогах, выделяются следующие:
- обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
- совершенствование законодательства и ужесточение ответственности за нарушения;
- системная работа по улучшению правовой и технической грамотности водителей;
- модернизация дорожной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами безопасности;
- внедрение современных технологий мониторинга и управления дорожным движением.
