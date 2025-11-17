Утверждена Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России

Президент Путин утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года

Президент России Владимир Путин одобрил Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Документ нацелен на значительное сокращение числа жертв и травм в результате дорожно-транспортных происшествий. К основным вызовам, рискам и угрозам безопасности дорожного движения относятся:

неудовлетворительное состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;

недостаточный уровень культуры и дисциплины участников дорожного движения;

несоответствие норм безопасности актуальным требованиям и технологиям;

увеличение числа автомобилей и интенсивности трафика, что создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть и повышает риски.

Стратегия включает восемь разделов на 46 страницах, в которых даются определения всем ключевым понятиям, связанным с дорожным движением, включая термин «активная мобильность», охватывающий разные способы передвижения, от пеших прогулок и велосипедов до средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Среди основных направлений, обозначенных для повышения безопасности на дорогах, выделяются следующие:

обновление и контроль технического состояния транспортных средств;

совершенствование законодательства и ужесточение ответственности за нарушения;

системная работа по улучшению правовой и технической грамотности водителей;

модернизация дорожной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами безопасности;

внедрение современных технологий мониторинга и управления дорожным движением.

