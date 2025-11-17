#
Утверждена Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России

Президент Путин утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года

Президент России Владимир Путин одобрил Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Документ нацелен на значительное сокращение числа жертв и травм в результате дорожно-транспортных происшествий. К основным вызовам, рискам и угрозам безопасности дорожного движения относятся:

  • неудовлетворительное состояние автомобилей и дорожной инфраструктуры;
  • недостаточный уровень культуры и дисциплины участников дорожного движения;
  • несоответствие норм безопасности актуальным требованиям и технологиям;
  • увеличение числа автомобилей и интенсивности трафика, что создает дополнительную нагрузку на дорожную сеть и повышает риски.
Стратегия включает восемь разделов на 46 страницах, в которых даются определения всем ключевым понятиям, связанным с дорожным движением, включая термин «активная мобильность», охватывающий разные способы передвижения, от пеших прогулок и велосипедов до средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Среди основных направлений, обозначенных для повышения безопасности на дорогах, выделяются следующие:

  • обновление и контроль технического состояния транспортных средств;
  • совершенствование законодательства и ужесточение ответственности за нарушения;
  • системная работа по улучшению правовой и технической грамотности водителей;
  • модернизация дорожной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами безопасности;
  • внедрение современных технологий мониторинга и управления дорожным движением.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  пресс-служба Кремля
Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
17.11.2025 
Фото:АГН «Москва»
