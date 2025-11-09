Новые опасности на наших дорогах — как их избежать
Изменения в Правила дорожного движения ныне вносят чуть ли не ежегодно, но они крайне редко касаются пешеходов. С 1980 года значимых для них перемен только две: светоотражающие элементы (обязательны в темное время суток вне населенных пунктов) и дозволение пересекать перекрестки по диагонали – там, где есть соответствующая разметка.
Знают ли пешеходы об этом? В отличие от водителей, при получении прав сдававших теорию в ГАИ, пешеходы, может, отроду не брали в руки ПДД и не планируют. Хотя наверняка в детстве что-то слышали о том, как переходить дорогу. К счастью, почти половина пешеходов – водители, которые не за рулем, что облегчает ситуацию.
Между тем, времена сильно изменились. И на дорогах намного менее спокойно, и тротуары перестали быть зоной пешеходного комфорта.
На тротуаре
Не ловили себя на том, что при пеших прогулках непроизвольно держитесь как можно ближе к краю тротуара? А перед сменой траектории оборачиваетесь через плечо, бросая взгляд назад? Если нет, то у вас выше шанс угодить в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Автомобилистов от наездов сзади уберегают поворотники и зеркала заднего вида, силовой каркас кузова, подушки и ремни безопасности. Пешеходов – только мягкое место.
Пора добавлять новые пункты в раздел «Обязанности пешеходов»: резкие повороты и перестроения исключить, ходить только по краю тротуаров, движение вдвоем, взявшись за руки, запрещено – только колонной по одному. Защитные каски – рекомендация. Можно еще подумать и о камерах заднего вида.
Глупости, и зачем всё это нужно? Десять лет назад на тротуарах была тишь да гладь. В прошлом году 37,6% из 4426 ДТП с погибшими и пострадавшими при участии СИМ произошли на тротуарах.
Всё можно оставить, как было, если запретить езду СИМ по тротуарам или вообще запретить СИМ. Но об этом пока речи нет. А потому надо хоть как-нибудь обезопасить пешеходов.
На дороге
Дорога, по идее, место, где у пешеходов должен обостряться инстинкт самосохранения. У нас же стали нормой пешеходы, ведущие себя как бессмертные. На переходах многие смотрят в телефон, будучи в капюшоне, а уши затыкают гарнитурой.
Отдельную опасность для них при этом представляют опять же бесшумные СИМ, движущиеся по дорогам. Автомобилисты, по крайней мере, реагируют на сигналы светофоров и «лежачих полицейских» там, где они есть. Курьеров на электромопедах подобные препятствия зачастую не касаются.
Удивительно, но, начиная с 2017 года, число погибших пешеходов неизменно снижается. Вероятно, это результат переоснащения переходов в городах – меньше становится таких, где нет светофора и «лежака». Однако наезд на пешехода как был, так и остался вторым по массовости видом ДТП (26% от общего числа).
В 34% таких ДТП виновники – пешеходы, а 42% таких ДТП происходит на обозначенных переходах. Каждый десятый пешеход не выживает. В двух третях случаев – по своей вине.
Что тут делать, непонятно. Разъяснительной работы недостаточно. Она воспринимается как занудная обязаловка, достучаться до разума почти нереально.
Водителям на заметку
Для автомобилистов любой пешеходный переход – скверный. Риск пересечься с пешеходом или пользователем СИМ есть даже при наличии светофора. Намного выше он вне переходов, где происходит более половины наездов, и тяжесть последствий тоже.
|
По большому счету, расслабляться нельзя нигде. Пешеходы-сомнамбулы вряд ли скоро вернутся в реальность, а число пользователей СИМ только растет, превысив 25 млн. И добровольно изучать ПДД они, скорее всего, не станут.
Основные места ДТП с участием СИМ (процент от общего числа)
|
Место ДТП
|
2023
|
2024
|
Тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона
|
26,1
|
37,6
|
Перегон (нет объектов на месте ДТП)
|
16,1
|
16,6
|
Регулируемый пешеходный переход
|
21,1
|
8,1
|
Нерегулируемый пешеходный переход
|
11,6
|
9,5
|
Внутридворовая территория
|
11,2
|
9,4
