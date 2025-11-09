Новые опасности на наших дорогах — как их избежать

Тротуары перестали быть безопасной зоной для горожан

Изменения в Правила дорожного движения ныне вносят чуть ли не ежегодно, но они крайне редко касаются пешеходов. С 1980 года значимых для них перемен только две: светоотражающие элементы (обязательны в темное время суток вне населенных пунктов) и дозволение пересекать перекрестки по диагонали – там, где есть соответствующая разметка.

Знают ли пешеходы об этом? В отличие от водителей, при получении прав сдававших теорию в ГАИ, пешеходы, может, отроду не брали в руки ПДД и не планируют. Хотя наверняка в детстве что-то слышали о том, как переходить дорогу. К счастью, почти половина пешеходов – водители, которые не за рулем, что облегчает ситуацию.

Между тем, времена сильно изменились. И на дорогах намного менее спокойно, и тротуары перестали быть зоной пешеходного комфорта.

На тротуаре

Не ловили себя на том, что при пеших прогулках непроизвольно держитесь как можно ближе к краю тротуара? А перед сменой траектории оборачиваетесь через плечо, бросая взгляд назад? Если нет, то у вас выше шанс угодить в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Автомобилистов от наездов сзади уберегают поворотники и зеркала заднего вида, силовой каркас кузова, подушки и ремни безопасности. Пешеходов – только мягкое место.

Пора добавлять новые пункты в раздел «Обязанности пешеходов»: резкие повороты и перестроения исключить, ходить только по краю тротуаров, движение вдвоем, взявшись за руки, запрещено – только колонной по одному. Защитные каски – рекомендация. Можно еще подумать и о камерах заднего вида.

Глупости, и зачем всё это нужно? Десять лет назад на тротуарах была тишь да гладь. В прошлом году 37,6% из 4426 ДТП с погибшими и пострадавшими при участии СИМ произошли на тротуарах .

Всё можно оставить, как было, если запретить езду СИМ по тротуарам или вообще запретить СИМ. Но об этом пока речи нет. А потому надо хоть как-нибудь обезопасить пешеходов.

На дороге

Дорога, по идее, место, где у пешеходов должен обостряться инстинкт самосохранения. У нас же стали нормой пешеходы, ведущие себя как бессмертные. На переходах многие смотрят в телефон, будучи в капюшоне, а уши затыкают гарнитурой.

Отдельную опасность для них при этом представляют опять же бесшумные СИМ, движущиеся по дорогам. Автомобилисты, по крайней мере, реагируют на сигналы светофоров и «лежачих полицейских» там, где они есть. Курьеров на электромопедах подобные препятствия зачастую не касаются.

Удивительно, но, начиная с 2017 года, число погибших пешеходов неизменно снижается. Вероятно, это результат переоснащения переходов в городах – меньше становится таких, где нет светофора и «лежака». Однако наезд на пешехода как был, так и остался вторым по массовости видом ДТП (26% от общего числа).

В 34% таких ДТП виновники – пешеходы, а 42% таких ДТП происходит на обозначенных переходах. Каждый десятый пешеход не выживает. В двух третях случаев – по своей вине.

Что тут делать, непонятно. Разъяснительной работы недостаточно. Она воспринимается как занудная обязаловка, достучаться до разума почти нереально.

Водителям на заметку

Для автомобилистов любой пешеходный переход – скверный. Риск пересечься с пешеходом или пользователем СИМ есть даже при наличии светофора. Намного выше он вне переходов, где происходит более половины наездов, и тяжесть последствий тоже.

По большому счету, расслабляться нельзя нигде. Пешеходы-сомнамбулы вряд ли скоро вернутся в реальность, а число пользователей СИМ только растет, превысив 25 млн. И добровольно изучать ПДД они, скорее всего, не станут.

Основные места ДТП с участием СИМ (процент от общего числа)

Место ДТП 2023 2024 Тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона 26,1 37,6 Перегон (нет объектов на месте ДТП) 16,1 16,6 Регулируемый пешеходный переход 21,1 8,1 Нерегулируемый пешеходный переход 11,6 9,5 Внутридворовая территория 11,2 9,4

«За рулем» можно читать в Одноклассниках