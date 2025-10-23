Устаревшие ПДД в 2026 году: что пора обновить

«За рулем» напомнил про нормы ПДД, которые стоит переписать

Современный автомобиль умеет сам припарковаться, вовремя предупредит о спущенном колесе и даже удержит полосу, если водитель отвлекся.

Но управлять таким «умным» транспортом мы все еще обязаны по правилам, написанным тогда, когда машины на улицах можно было пересчитать по пальцам.

Автомобили давно живут в цифровой эпохе, а часть ПДД, увы, застряла в аналоговой.

Давайте посмотрим, какие правила особенно нуждаются в «перепрошивке».

Литературные изыски вместо четких инструкций

Для начала возьмем пункт 2 ПДД РФ «Общие обязанности водителей». Его можно назвать универсальным, поскольку он относится ко всем, кто садится за руль. Итак, что мы видим: длиннющая «простыня» из обязанностей и запретов, где одно предложение тянется на несколько строк и содержит больше подчинительных конструкций, чем в романе Льва Толстого:

2.2.2. Водитель грузового автомобиля или автобуса, в отношении которых в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется постоянный рейд, выполняющий международную автомобильную перевозку, обязан по требованию уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в специально обозначенных дорожным знаком 7.14.2 пунктах транспортного контроля останавливаться и предъявлять им для совершения контрольных (надзорных) действий указанное транспортное средство, а также разрешения и другие документы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, а в целях исполнения требования, предусмотренного частью 7.1 статьи 3.1 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", осуществлять указанные остановку и представление документов, а также помещать по требованию уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта грузовой автомобиль или автобус на оборудование, осуществляющее измерение весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств.

На каком слове вы потеряли нить повествования? Единицы станут читать этот текст до конца, и немногие смогут понять с первой попытки, что здесь написано.

Формально к тексту не придерешься, все учтено до мельчайшей детали. Но представьте: на дороге происходит экстренная ситуация, счет идет на секунды, а в голове у водителя в этот момент вместо четкой инструкции всплывает канцелярский ребус. Правила должны работать как алгоритм – в автошколах их так и преподают, перефразируя подобные пункты ПДД.

Проверка автомобиля

Пункт 2.3.1 ПДД РФ обязывает водителя перед выездом проверить исправность транспортного средства. Когда эта норма создавалась, не существовало ни развитой сети сервисов, ни продвинутой автомобильной электроники. Водитель был сам себе и шиномонтажник, и электрик, и диагност. Он проверял уровень масла, фары, давление в шинах. Если шиномонтажник, диагност или электрик из водителя оказывался так себе, то и проверка делалась соответствующая.

Сегодня ситуация иная. Современные машины сами сообщают о том, что перегорела лампочка, спустило колесо или настала пора менять/доливать масло. Хорошо это или плохо – дискуссия для отдельной статьи. Но факт заключается в том, что требовать диагностики такого сложного устройства, как современный автомобиль, сегодня не стоит. К слову, у некоторых двигателей даже нет масляных щупов.

Сигналы для водителей из прошлого века

Пункты 19.10 и 19.11 ПДД РФ предписывают водителю, начавшему обгон, предупредить об этом впередиидущего звуковым сигналом или «кратковременным переключением фар с ближнего на дальний свет». Несколько десятков лет назад это имело смысл: дороги были полупустые, так что обгон действительно считался неординарным и редким маневром, на безопасность которого водители обращали особое внимание.

Сегодня на оживленной трассе за минуту может случиться десяток обгонов. Если каждый будет моргать фарами и гудеть… Современные водители ограничиваются сигналом поворотника – и этого чаще всего оказывается достаточно.

Красные флаги и пешие колонны в ПДД

Заглянем в пункт 4.2 ПДД РФ, который выглядит с точки зрения современного человека весьма забавно:

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного.

В сегодняшних реалиях эта норма выглядит абсурдно. Если вдруг на МКАД или на трассе М-4 «Дон» вам доведется встретить колонну людей с красными флажками, то наверняка они снимаются либо в видеоклипе, либо в историческом кино.

Трудности перевода

Правила дорожного движения являются своего рода языком, на котором государство говорит с водителями. Полагаем, что этот язык должен быть простым и современным. Ведь чем сложнее формулировка, тем выше риск, что ее не поймут или не запомнят. То же самое с устаревшими нормами: они не помогают, а только запутывают водителей.

Документу нужна небольшая адаптация: устаревшие нормы пора заменить, а тяжелые формулировки перевести в понятные алгоритмы и удобные списки.

Многие люди любят ретро: виниловые пластинки, «директорские» Волги, черно-белые фильмы. Сегодня интерес ко всему этому вспыхивает с новой силой. Но ретро в ПДД ни к чему. Как считаете?

