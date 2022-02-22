Среди электронных помощников водителя есть опасные! Эксперт всё объяснил

А один из ассистентов называют не просто опасным, а вредоносным.

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— Какие электронные помощники водителя, на ваш взгляд, не просто бесполезные, а при этом ещё и вредные?

— Совсем уж бесполезных нет — в каких-то ситуациях польза есть от всех, даже от системы контроля усталости, предлагающей остановиться на чашечку кофе.

Около 8% россиян выключают все ассистенты, садясь за руль.

А совокупный вред такой: ассистенты отвлекают от управления и расхолаживают, из-за чего растет риск попасть в аварию. В итоге получаем эффект, прямо противоположный задуманному. Если не считать глобального вреда от повышения потребления энергии и ресурсов, чем сейчас, вроде бы, озабочен мировой социум.

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Самыми полезными водители считают контроль слепых зон и круиз-контроль с функцией движения в пробке — хотя к ним есть и претензии. В числе наиболее востребованных также системы кругового обзора и автоматического торможения. Наименее полезны, с точки зрения автомобилистов, системы удержания в полосе, контроля усталости, распознавания дорожных знаков, проекцию данных на ветровое стекло и, как ни странно, автопарковщик.

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Наиболее вредоносной часто называют систему удержания в полосе. При ее наличии водители в 12 раз чаще отрывают обе руки от руля на ходу. Обычно — для пользования смартфоном. А все системы такого рода несовершенны и часто «теряют» разметку или край дороги. Такая ситуация, конечно же, опасна.

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