Новое исследование IIHS показало, что пользователи адаптивного круиз-контроля чаще ездят на опасных скоростях, чем водители, у которых нет этой системы.

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Все чаще выходят исследования, согласно которым новые технологии, применяемые в автомобилях, не повышают уровень безопасности на дорогах, а наоборот, снижают его. Кажется, разработчики и производители, а также их маркетологи, упорно не учитывают психологию людей. Либо учитывают, но пользуются этим не так, как следовало бы.

Институт безопасности США IIHS решил выяснить, как ездят люди с адаптивным круиз-контролем и без него. Исследователи предоставили Land Rover Range Rover Evoque 2016 года и Volvo S90 2017 года сорока водителям из Бостона на четыре недели каждому. Обе модели были оснащены адаптивными системами круиз-контроля. За время эксперимента водители проехали около 20 000 миль (32,2 тысячи километров).

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Оказалось, что водители с включенным адаптивным круиз-контролем на 24% чаще превышали скорость на шоссе, чем водители с отключенной системой. Они ехали гораздо быстрее, чем требовали правила и дорожные знаки. Как утверждают в IIHS, это значительного увеличивает вероятность аварий, а на таких скоростях не обойтись без травм и летальных исходов.

Но почему водители превышают скорость с адаптивным круиз-контролем, если он сам следит за сохранением установленной скорости? Обе машины, использованные в исследовании, позволяют регулировать скорость с шагом 5 миль в час (8 км/ч). Ограничение же водители сознательно выставляли на уровне 75 или даже 80 миль в час (120 и 129 км/ч) там, где максимальная скорость была ограничена до 70 миль в час (113 км/ч). Это просто одно-два нажатия на кнопку «+».

Исследователи предположили, что адаптивные круиз-контроли можно было бы заставить игнорировать подобные приказы водителя, но и это напрямую связано с психологией большинства людей, никто не стал бы пользоваться таким «слишком умным» круиз-контролем. Кажется, это начало большого обсуждения.

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Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash