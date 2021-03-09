Оказалось, что водители и пешеходы по-разному оценивают культуру участников дорожного движения.

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В ходе исследования, проведенного порталом SuperJob, были выявлены города, в которых живут самые вежливые водители. Первое место занял Красноярск. Сами водители оценили культуру соседей по потоку на 3,6 балла из 5 возможных. Пешеходы города придерживаются немного другого мнения, и средний балл при их опросе составил 3,1.

Водители Москвы поставили сами себе оценку 3,5, тогда как пешеходы тоже ограничились 3,1 балла. Это второе место.

На третьей строчке рейтинга оказались два города — Санкт-Петербург и Пермь, водители которых оценили свою культуру вождения на 3,5 балла, а пешеходы — на 3 балла.

Самые же грубые водители живут в Омске. Пешеходы оценили их культуру вождения лишь на 2,4 балла. Недовольны собой и водители-омичи — 3 балла.

Невысокий рейтинг оказался и у водителей Новосибирска. Пешеходы поставили им всего 2,5 балла, тогда как водители ограничились 2,8 балла.

Город Водят ли машину нет да Волгоград 2,9 3,1 Воронеж 2,8 3,3 Екатеринбург 2,5 3,4 Казань 2,9 3,3 Краснодар 2,9 3,2 Красноярск 3,1 3,6 Москва 3,1 3,5 Нижний Новгород 3,0 3,2 Новосибирск 2,5 2,8 Омск 2,4 3,1 Пермь 3,0 3,5 Ростов-на-Дону 3,0 2,9 Самара 2,9 3,3 Санкт-Петербург 3,0 3,5 Уфа 2,6 3,3 Челябинск 2,9 3,4

В ходе исследования было опрошено 13 тысяч водителей и пешеходов из крупнейших городов России.

Постепенно водители перестают ценить большую скорость и все меньше людей видят смысл в возможности ездить со скоростью 130 и более километров в час.

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