38 помощников водителя: 2 обязательных, 4 полезных и несколько раздражающих

ПОЛЕЗНЫЕ АССИСТЕНТЫ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ) Самыми полезными водители считают контроль слепых зон и круиз-контроль с функцией движения в пробке. Хотя к ним есть и претензии. В числе наиболее востребованных также системы кругового обзора и автоматического торможения. ... НЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ Наименее полезными называют системы удержания в полосе, контроля усталости, распознавания дорожных знаков, проекцию данных на ветровое стекло и, как ни странно, автопарковщик. Автопарковщик безупречен только в рекламных проспектах. В реалиях он может встать криво‑косо, слишком близко к другим машинам, не заметить ветку дерева, небольшой столбик или собаку. Системы автоматического торможения всем хороши, но нередко ошибаются, тормозя без повода или немного запоздало. Хотя в данном случае лучше поздно, чем никогда. ОТКРОВЕННО ВРЕДНЫЕ (ИЛИ ОНИ «СЫРЫЕ»?) Множество нареканий — к функциям голосового управления и распознавания жестов водителя, которые слишком часто работают некорректно. Также отмечают, что подключенный к мультимедиа телефон обычно с навигацией справляется лучше, чем штатная система. Около 8% россиян выключают все ассистенты, садясь за руль. ... И РАЗДРАЖАЮЩИЕ Материалы по теме Заполнить анкету и принять участие в розыгрыше автомобилей Один из опросов владельцев автомобилей установил, что из 38 существующих электронных систем самая нервирующая — всё та же система удержания в полосе. Настолько, что пятая часть водителей ею не пользуется. Также в числе бесящих — система контроля усталости, утомляющая советами размяться и выпить чашечку кофе. Ее же часто называют самой бесполезной, особенно те, кто редко выезжает на дальние маршруты. В городе она — выброшенные деньги. Передовые системы контроля усталости различают даже степени усталости и высчитывают точное время, когда необходимо пить кофе. Поможет ли чашка кофе водителю и пьет ли он его вообще — система не знает. Когда систем слишком много и все они постоянно о чем-то оповещают — звуком, светом, вибрациями и сообщениями на мониторе, это не только раздражает, но и отвлекает. Перечеркивая усилия ассистентов в сфере безопасности движения. Особенно в сочетании с различными «говорящими помощниками», которых всё больше. Горе от ума Но главная проблема — всё же в головах. Американские исследователи изучили поведение людей в машинах с адаптивным круиз-контролем, ведающим дистанцией до впереди идущего автомобиля, и той же системой удержания в полосе. Выяснилось, что электроника по мере привыкания к ней побуждает водителей чаще снимать руки с руля и всячески отвлекаться . Привыкание происходит примерно за месяц. Затем падает концентрация, неизбежно приводя к увеличению аварийных ситуаций. Год назад Ford представил комплекс Available Active Drive Assist: активный круиз-контроль, Stop&go, системы мониторинга слепых зон, распознавания знаков, удержания в полосе с функцией определения обочины, автоторможение, камера заднего вида и автопарковщик. Заявлено, что на Мустанге с этим набором можно будет ездить «без рук», но только по дорогам, которые заранее прописаны в «мозгах» комплекса. Материалы по теме Системы помощи водителю делают нас опаснее Это подтверждают резонансные ДТП с участием машин Tesla. Многие водители, уверовав во всемогущий автопилот (который таковым не является), вообще переставали контролировать процесс езды. Некоторые пытались ездить на заднем сиденье — получается, но недолго. Электроника Теслы неоднократно показывала, что слепо доверять ей нельзя. В каких-то ситуациях она не распознает дорогу, стоящий грузовик или дерево. Но если ездишь год — и ничего не случается, об этом как-то забываешь. Наличие «автопилота», что самое забавное, у многих вызывает желание его обмануть. Пытливые умы ищут способы, как заставить Теслу ездить без водителя или по встречной полосе. Вершина изысканий: Tencent Keen Security Lab экспериментально доказала, что электронику можно дистанционно взломать и управлять машиной с геймпада. Звучит весело, пока это не проделали с вашей машиной в тот момент, когда вы за рулем. НЕ ДОВЕРЯЙ! Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел испытания автомобилей, имеющих адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. Этот набор обеспечивает «второй уровень автономности» (из пяти), при котором водитель всё же обязан постоянно контролировать движение. Материалы по теме Адаптивный круиз-контроль заставляет нарушать — исследование Участвовали Mercedes-Benz E‑класса, BMW 5‑й серии, Volvo S90 и две Теслы — Model 3 и Model S с комплексами разных версий. Ни одна система не сработала безупречно. Обе Теслы при выключенном круиз-контроле не останавливались без контакта с неподвижным препятствием. Все машины, кроме Model 3, могли вообще не заметить препятствие. А Model 3 отличилась ложными срабатываниями тормозной системы, иногда реагируя даже на тени деревьев. Все машины эпизодически теряли разметку и внезапно отключали систему удержания в полосе. Вывод простой: даже самой передовой электронике полностью доверять нельзя. Ждем результата Многие исследователи призывают задуматься об ограничении числа ассистентов, пересмотре их возможностей и степени настойчивости. Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Проблемы озвучены, дошли ли они до разума принимающих решения — скоро узнаем. Россиянам принудительное оснащение машин десятком вспомогательных систем в ближайшее время не грозит. Да и невыгоден при нашей «камерной сети» ограничитель скорости, распознающий знаки. Но радоваться рано. Может, ввиду необходимости сохранить прибыли при падении продаж, заводы станут везти к нам машины исключительно в богатых, «зарубежных» комплектациях. Между тем на дороги уже выходят робомобили.

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