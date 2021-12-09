38 помощников водителя: 2 обязательных, 4 полезных и несколько раздражающих

Насколько полезны и необходимы ассистенты водителя? В Европе этим вопросом озадачились пару лет назад, когда вышла директива ЕС о расширении списка обязательного оснащения.
Теперь же, из-за бешеных темпов подорожания автомобилей, тема стала острой и у нас.
Во имя безопасности
Все страны в той или иной мере озабочены снижением числа пострадавших в ДТП. В России главные направления работы в этом плане — пропаганда безопасной езды, улучшение некоторых дорог, изобретение новых штрафов и увеличение размеров старых. Тут еще скрыты огромные резервы. Например, в 2020 году выявлено 537,6 тысяч водителей с признаками опьянения. С их участием произошло каждое седьмое ДТП.
Поэтому электронные ассистенты — это не срочно, и из всех возможных в России обязательны только два — ЭРА-ГЛОНАСС и АБС (с 2016 года на всех новых машинах). Без этих устройств автомобиль не пройдет сертификацию. Остальные — по желанию.
В Европе АБС стала обязательной в 2004 году, контроль давления в шинах — в 2012‑м, система курсовой устойчивости — в 2014‑м. А три года назад Еврокомиссия выработала перечень обязательного оборудования для всех продающихся в Европе новых автомобилей.
Среди прочего — системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания пьяных («алкозамок»), автоматического включения аварийной сигнализации при аварии и резком торможении, контроля усталости водителя, камера заднего вида или датчики парковки и «черный ящик» — телеметрическое устройство, фиксирующее параметры движения.
Спору нет, все это прямо или косвенно содействуют безопасности. Даже подсчитали, что этот набор до 2030 года спасет 7300 европейских жизней. В частности, система автоматического торможения на 38% снизит количество попутных столкновений.
Ожидается, что программу частично внедрят в 2022 году, а всё остальное позже. Иностранцы прикинули, как это повлияет на стоимость машин, и немедленно приступили к исследованиям.
Они тоже стареют!
Немецкий TÜV и британская Transport Research Laboratory изучили систему удержания в полосе на машинах с пробегом. Оказалось, электроника «стареет» и с годами теряет былую точность. Естественный износ, повреждения при ДТП, замена ветровых стекол приводят к нарушению калибровки камер и ошибкам. На машинах в возрасте 5–10 лет система ведет себя не так, как на новых. Логично предположить, что и прочие помощники, где задействованы камеры, также утрачивают изначальные качества.
Подсчитали, что к 2025 году на 10 млн европейских машин, оборудованных системой удержания, заменят стекла. И финальный итог: к 2029 году произойдет около 800 тысяч аварийных ситуаций, возникших из-за сбоя системы.
Решение проблемы: систематические проверки с настройкой или заменой системы по необходимости. Что не может не радовать производителей и продавцов электроники. Но совершенно не нравится автовладельцам. Правда, на сей день нет никакой методики проверок, и на техосмотрах электронику проверяют поверхностно.
ПОЛЕЗНЫЕ АССИСТЕНТЫ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ)
Самыми полезными водители считают контроль слепых зон и круиз-контроль с функцией движения в пробке. Хотя к ним есть и претензии. В числе наиболее востребованных также системы кругового обзора и автоматического торможения.
... НЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ
Наименее полезными называют системы удержания в полосе, контроля усталости, распознавания дорожных знаков, проекцию данных на ветровое стекло и, как ни странно, автопарковщик.
Автопарковщик безупречен только в рекламных проспектах. В реалиях он может встать криво‑косо, слишком близко к другим машинам, не заметить ветку дерева, небольшой столбик или собаку.
Системы автоматического торможения всем хороши, но нередко ошибаются, тормозя без повода или немного запоздало. Хотя в данном случае лучше поздно, чем никогда.
ОТКРОВЕННО ВРЕДНЫЕ (ИЛИ ОНИ «СЫРЫЕ»?)
Множество нареканий — к функциям голосового управления и распознавания жестов водителя, которые слишком часто работают некорректно. Также отмечают, что подключенный к мультимедиа телефон обычно с навигацией справляется лучше, чем штатная система.
Около 8% россиян выключают все ассистенты, садясь за руль.
... И РАЗДРАЖАЮЩИЕ
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Один из опросов владельцев автомобилей установил, что из 38 существующих электронных систем самая нервирующая — всё та же система удержания в полосе. Настолько, что пятая часть водителей ею не пользуется.
Также в числе бесящих — система контроля усталости, утомляющая советами размяться и выпить чашечку кофе. Ее же часто называют самой бесполезной, особенно те, кто редко выезжает на дальние маршруты. В городе она — выброшенные деньги.
Передовые системы контроля усталости различают даже степени усталости и высчитывают точное время, когда необходимо пить кофе. Поможет ли чашка кофе водителю и пьет ли он его вообще — система не знает.
Когда систем слишком много и все они постоянно о чем-то оповещают — звуком, светом, вибрациями и сообщениями на мониторе, это не только раздражает, но и отвлекает. Перечеркивая усилия ассистентов в сфере безопасности движения. Особенно в сочетании с различными «говорящими помощниками», которых всё больше.
Горе от ума
Но главная проблема — всё же в головах. Американские исследователи изучили поведение людей в машинах с адаптивным круиз-контролем, ведающим дистанцией до впереди идущего автомобиля, и той же системой удержания в полосе.
Выяснилось, что электроника по мере привыкания к ней побуждает водителей чаще снимать руки с руля и всячески отвлекаться. Привыкание происходит примерно за месяц. Затем падает концентрация, неизбежно приводя к увеличению аварийных ситуаций.
Год назад Ford представил комплекс Available Active Drive Assist: активный круиз-контроль, Stop&go, системы мониторинга слепых зон, распознавания знаков, удержания в полосе с функцией определения обочины, автоторможение, камера заднего вида и автопарковщик. Заявлено, что на Мустанге с этим набором можно будет ездить «без рук», но только по дорогам, которые заранее прописаны в «мозгах» комплекса.
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Это подтверждают резонансные ДТП с участием машин Tesla. Многие водители, уверовав во всемогущий автопилот (который таковым не является), вообще переставали контролировать процесс езды. Некоторые пытались ездить на заднем сиденье — получается, но недолго. Электроника Теслы неоднократно показывала, что слепо доверять ей нельзя. В каких-то ситуациях она не распознает дорогу, стоящий грузовик или дерево. Но если ездишь год — и ничего не случается, об этом как-то забываешь.
Наличие «автопилота», что самое забавное, у многих вызывает желание его обмануть. Пытливые умы ищут способы, как заставить Теслу ездить без водителя или по встречной полосе. Вершина изысканий: Tencent Keen Security Lab экспериментально доказала, что электронику можно дистанционно взломать и управлять машиной с геймпада. Звучит весело, пока это не проделали с вашей машиной в тот момент, когда вы за рулем.
Ждем результата
Многие исследователи призывают задуматься об ограничении числа ассистентов, пересмотре их возможностей и степени настойчивости.
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Проблемы озвучены, дошли ли они до разума принимающих решения — скоро узнаем.
Россиянам принудительное оснащение машин десятком вспомогательных систем в ближайшее время не грозит. Да и невыгоден при нашей «камерной сети» ограничитель скорости, распознающий знаки. Но радоваться рано. Может, ввиду необходимости сохранить прибыли при падении продаж, заводы станут везти к нам машины исключительно в богатых, «зарубежных» комплектациях.
Фото: фирмы-производители
38 помощников водителя: 2 обязательных, 4 полезных и несколько раздражающих
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