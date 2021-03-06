То, о чем мы так много говорили, свершилось: китайская компания AutoX запустила в коммерческую эксплуатацию несколько автомобилей, в которых нет водителей. В России тоже есть машины-беспилотники. И семь миллионов россиян, которые за баранкой зарабатывают себе на жизнь.

Робомобили уже на дорогах!

Сначала американская Waymo в августе 2020 года открыла для ограниченного списка участников программы Waymo One в пригородах Феникса возможность вызвать автомобиль, в котором нет водителя (беспилотный автомобиль работает на территории 100 квадратных миль), а в декабре к ним присоединились китайцы, выпустив на дороги переделанные под автономное вождение минивэны Chrysler Pacifica. Пока беспилотные робомобили доставляют пассажиров только в одном районе Шэньчжэня, но это город с населением более 12 миллионов человек.

Конечно, робомобили возят людей пока на ограниченной территории: в США это пригороды Феникса Темпе и Меса, в Китае — район Пиншань города Шэньчжэнь. Но, как вы понимаете, это только начало.

Развитие автономного вождения массово началось всего лишь шесть лет назад — и вот, автомобили без водителя перевозят пассажиров.

Я полагаю, что развитие эксперимента и зона, доступная для беспилотников, будет только расширяться, а само количество беспилотных автомобилей, работающих в коммерческом режиме, будет расти в геометрической прогрессии.

А как же Россия?

У нас тоже ездят беспилотные автомобили. Лидер роботизации транспорта — Яндекс. Такие автомобили колесят по Москве, и видели их многие. Но за рулем российских беспилотников по-прежнему сидит человек.

С чем это связано?

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Во‑первых, полностью беспилотный транспорт, то есть автомобиль без водителя, эксплуатировать на российских дорогах нельзя. Регламентируются испытания беспилотников Постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 № 1415, в котором даже не предусматривается возможность выезда автомобиля без человека за рулем на дороги общего пользования. И это, наверное, правильно, так как речь идет об экспериментальном режиме эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств.

Во‑вторых, пока не решена этическая проблема с ответственными за потенциальный вред, который беспилотный автомобиль может причинить другим участникам дорожного движения. Несмотря на требование страхования ответственности собственника ВАТС на сумму 10 миллионов рублей, очевидно, что это половинчатое решение. Ведь если речь идет об ошибке алгоритма, то совершенно непонятно, кто за это должен отвечать. А если ошибка была преднамеренной?

В‑третьих, что делать с рабочими местами? В России 6,9 млн человек зарабатывает себе на жизнь тем, что крутят руль — постоянно или в режиме подработки. А всего в стране 72 миллиона рабочих мест: чуть ли не каждый десятый — водитель!

Структура занятости в транспортном секторе такова, что работу потеряют прежде всего мужчины (в 2018 году зарабатывали за баранкой всего лишь 196 тысяч женщин).

Что делать с водителями?

Отсидеться в окопе не получится — на сложные вопросы рано или поздно придется отвечать. Если припоздниться, отвечать придется в авральном режиме. Технический прогресс ведь не остановить: практически с нуля, начав лишь с нескольких научных статей, без инфраструктуры и специального программного обеспечения, ученые всего за шесть лет смогли дойти до стадии, когда человек за рулем уже не нужен. Пройдет еще несколько лет опытно-коммерческой эксплуатации, и слово «опытно» можно будет отбрасывать — начнется самая настоящая коммерческая эксплуатация беспилотной техники. Очевидно, что и в России применение этих технологий может начаться приблизительно в те же сроки.

Большая красная кнопка

Пока у нас побеждает точка зрения тех, кто думает, что «рынок сам всё порешает». Но если пустить всё на самотек, социальные последствия могут оказаться непредсказуемыми.

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Я знаю один способ, который поможет оттянуть этот неминуемый момент: за рулем беспилотного автомобиля всегда будет сидеть водитель. Просто сидеть и смотреть. А под рукой у него будет большая красная кнопка. Единственная функция такого «водителя» будет в том, чтобы нажать красную кнопку, если что-то пошло не так. А если что-то пошло не так, но водитель в этот момент отвлекся (смотрел кино на смартфоне), то и отвечать будет он. И рабочие места сохранены, и ответственные ­найдены. Типичная для нас схема.

Фото на заставке: depositphotos