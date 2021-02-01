Более половины участников опроса настроены скептически к автономным транспортным средствам. По многим причинам.

Производители автомобилей и компьютерные компании разрабатывают беспилотные автомобиля, вкладывая в процесс огромные деньги и человеческие ресурсы. Но, как показывает исследование, покупатели до сих пор не уверены в автономных технологиях, и чем дальше, тем меньше хотят попасть в этот беспилотный «рай».

Около 38% людей в Германии могут представить себе, что у них есть автономный автомобиль, тогда как 55% даже не хотят думать об этом, показало исследование Forsa, сделанное по заказу страховой компании Cosmos Direkt. По сравнению с опросом 2015 года, доля сторонников уменьшилась, тогда она составляла 41%.

Нынешнее исследование показало, что мужчины более открыты для новых технологий, чем женщины: почти половина из них могла представить себе, что у них есть автономный автомобиль, для женщин этот показатель составил только 29%. Возможно, потому, что у женщин от природы лучше развито чувство самосохранения.

Более половины участников в возрасте до 44 лет могли представить себя владельцами автомобиля с автономным управлением, среди более возрастных водителей таких было значительно меньше. В возрастной группе старше 60 лет доля сторонников автопилотирования оказалась самой низкой — 24%.

Причины негативного отношения кроются не столько в том, что беспилотники делают все сами, практически без контроля, сколько в беспокойстве о том, что системы еще недостаточно разработаны и могут давать непредсказуемые сбои.

58% водителей получают удовольствие от вождения и не хотят его лишаться, а у 57% вызывает беспокойство неопределенная правовая ситуация при авариях с беспилотниками.

Пока неясно, когда на рынке появятся полностью автономные автомобили. Согласно исследованию PwC, это произойдет не ранее 2035 года. Однако человечество поступательно движется в этом направлении, и, несмотря на результаты нашего опроса, процесс уже не остановить.

Никто не знает, спасут ли беспилотные автомобили жизни людей в реальных условиях. Но они гарантированно уничтожат рабочие места, а также надежды и мечты людей, готовых выполнять скромную работу за небольшие деньги.

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