Один из основателей британского автоиздания Auto Express Майк Резерфорд высказывается по поводу того, почему компании хотят внедрять беспилотные автомобили.
Потеряли работу? Подозреваете, что отрасль, в которой вы когда-то работали, мертва? «Слишком стар», чтобы переучиваться? Отчаянно нуждаетесь в чем-нибудь, что вернет средства для пропитания? Вы не одни. Миллионы находятся в подобной ситуации. Но многие из тех, кто потерял работу, от пилотов авиакомпаний без рейсов до работников сферы обслуживания, смогли найти работу в сфере автомобильного транспорта.
Работа не гламурная и не высокооплачиваемая, но сложная. Добро пожаловать в мир доставок посылок, продуктов, лекарств и еды. К счастью, количество рабочих мест в этой сфере растет с каждым днем. В то время как общий уровень занятости снижается, работа по доставке доступна. Это один из самых быстрорастущих и наиболее инклюзивных секторов для мужчин и женщин, молодых и старых, с разным уровнем образования. Необходимая квалификация есть у большинства взрослых людей: водительские права, умение работать и дружелюбие.
Но некоторые предприниматели планируют будущее бизнеса без водителей. В чем их цель? Отнять у людей средства к существованию, а также лишить государство миллиардов, которые эти люди платят в виде налогов. Разве не глупо?
Идея получение прибыли любой ценой приводит к тому, что некоторые представители «коммерческого сектора» считают плату в 8–10 фунтов стерлингов в час за доставку чрезмерной и необязательной. Им нужны беспилотные фургоны и грузовики с оплатой 0 фунтов в час.
В их сомнительных коммерческих предложениях утверждается, что автомобили без водителя могут выполнять те же задачи по доставке, что и автомобили с водителем. Проблема в том, что не могут. Когда фургон доставки прибывает по адресу, кто звонит в дверной звонок и договаривается с соседями о передаче посылки? Если доставка в супермаркет будет осуществляться без водителя, то кто будет вытаскивать тяжелые ящики из фургонов? Может ли прикованный к кровати больной, которому нужны лекарства, выйти на сырую, холодную и темную улицу, чтобы забрать лекарства из беспилотного автомобиля? И действительно ли вы верите, что машина без водителя способна доставить горячую еду до дверей квартиры в многоэтажке? Забудьте это.
Утверждение, что отказ от водителей связан с безопасностью дорожного движения, а не с сокращением рабочих мест, совершенно неубедительно. Никто не знает, спасут ли беспилотные автомобили жизни людей в реальных условиях. Но они гарантировано уничтожат рабочие места, а также надежды и мечты порядочных людей, готовых выполнять важную работу за скромную плату.
Споры о том, следует ли принуждать автомобилистов к использованию беспилотных автомобилей, разгораются все сильнее. Но жестокое уничтожение класса водителей доставки — это еще более серьезная проблема с серьезными последствиями. Мы не можем допустить уничтожения рабочих мест только потому, что и без того богатые предприятия хотят сэкономить еще несколько фунтов. В цивилизованном обществе в трагические 2020-е нет места для такого разрушительного шага.
- В 2024 году на российских дорогах начнут появляться беспилотные такси.
Фото: Auto Express, depositphotos.com