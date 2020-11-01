«Никто не знает, спасут ли беспилотные автомобили жизни, но они гарантированно убьют рабочие места».

Один из основателей британского автоиздания Auto Express Майк Резерфорд высказывается по поводу того, почему компании хотят внедрять беспилотные автомобили.

Потеряли работу? Подозреваете, что отрасль, в которой вы когда-то работали, мертва? «Слишком стар», чтобы переучиваться? Отчаянно нуждаетесь в чем-нибудь, что вернет средства для пропитания? Вы не одни. Миллионы находятся в подобной ситуации. Но многие из тех, кто потерял работу, от пилотов авиакомпаний без рейсов до работников сферы обслуживания, смогли найти работу в сфере автомобильного транспорта.

Работа не гламурная и не высокооплачиваемая, но сложная. Добро пожаловать в мир доставок посылок, продуктов, лекарств и еды. К счастью, количество рабочих мест в этой сфере растет с каждым днем. В то время как общий уровень занятости снижается, работа по доставке доступна. Это один из самых быстрорастущих и наиболее инклюзивных секторов для мужчин и женщин, молодых и старых, с разным уровнем образования. Необходимая квалификация есть у большинства взрослых людей: водительские права, умение работать и дружелюбие.

Но некоторые предприниматели планируют будущее бизнеса без водителей. В чем их цель? Отнять у людей средства к существованию, а также лишить государство миллиардов, которые эти люди платят в виде налогов. Разве не глупо?

Идея получение прибыли любой ценой приводит к тому, что некоторые представители «коммерческого сектора» считают плату в 8–10 фунтов стерлингов в час за доставку чрезмерной и необязательной. Им нужны беспилотные фургоны и грузовики с оплатой 0 фунтов в час.

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В их сомнительных коммерческих предложениях утверждается, что автомобили без водителя могут выполнять те же задачи по доставке, что и автомобили с водителем. Проблема в том, что не могут. Когда фургон доставки прибывает по адресу, кто звонит в дверной звонок и договаривается с соседями о передаче посылки? Если доставка в супермаркет будет осуществляться без водителя, то кто будет вытаскивать тяжелые ящики из фургонов? Может ли прикованный к кровати больной, которому нужны лекарства, выйти на сырую, холодную и темную улицу, чтобы забрать лекарства из беспилотного автомобиля? И действительно ли вы верите, что машина без водителя способна доставить горячую еду до дверей квартиры в многоэтажке? Забудьте это.

Утверждение, что отказ от водителей связан с безопасностью дорожного движения, а не с сокращением рабочих мест, совершенно неубедительно. Никто не знает, спасут ли беспилотные автомобили жизни людей в реальных условиях. Но они гарантировано уничтожат рабочие места, а также надежды и мечты порядочных людей, готовых выполнять важную работу за скромную плату.

Споры о том, следует ли принуждать автомобилистов к использованию беспилотных автомобилей, разгораются все сильнее. Но жестокое уничтожение класса водителей доставки — это еще более серьезная проблема с серьезными последствиями. Мы не можем допустить уничтожения рабочих мест только потому, что и без того богатые предприятия хотят сэкономить еще несколько фунтов. В цивилизованном обществе в трагические 2020-е нет места для такого разрушительного шага.

В 2024 году на российских дорогах начнут появляться беспилотные такси.

Фото: Auto Express, depositphotos.com