Такси без водителя выпустят на российские дороги в 2024 году

А в ближайшее время к эксперименту с внедрением беспилотников присоединятся 13 российских регионов.

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Появление первых автомобилей такси, в которых не будет водителя, ожидается в России к 2024 году. Об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной Росконгрессом, рассказал замминистра транспорта Алексей Семенов, пишет ТАСС. Заместитель министра отметил, что сейчас разработкой плана по беспилотникам занимается сразу несколько структур — Минтранс, Минпромторг, МВД, а также несколько компаний.

На столичных дорогах уже сейчас проходят тестирование более ста беспилотных автомобилей Яндекса и МАДИ, но на данный момент водитель обязан находиться за рулем машины. В основном, беспилотники курсируют в районе Раменки, на Мичуринском проспекте, южном дублере Кутузовского и Комсомольского проспектов, в Центральном административном округе. В Татарстане КАМАЗ ведет испытания беспилотников на полигоне, причем как версий с ДВС, так и электрических.

Беспилотное такси Яндекс на территории инновационного центра Сколково. Москва, 2018 год

Эксперимент по эксплуатации беспилотников стартовал в России в 2018 году. В ближайшем будущем к Москве и Татарстану в рамках этого эксперимента присоединятся Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская и Самарская области, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край.

К 2023 году планируется внести в ПДД изменения, связанные с запуском беспилотных автомобилей на дороги общего пользования.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС