Первый электромобиль КАМАЗ: дорожные тесты уже в августе

Новое семейство будет называться КАМАЗ-Чистогор. Водители на этих машинах будет лишь иногда контролировать процесс движения.

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В Научно-техническом центре КАМАЗа изготовили шасси первого грузового электромобиля КАМАЗ-Чистогор (заводской индекс 53198), который станет родоначальником целого семейства, сообщает пресс-служба предприятия. Первым в семействе будет мусоровоз, а особенностью этих машин, помимо полностью электрического шасси, будет полуавтономный режим работы, при котором водитель играет роль лишь контролера, вмешиваясь в процесс лишь по необходимости.

Грузоподъемность электрического мусоровоза составляет 6 тонн, а вообще шасси позволяет создавать модели с грузоподъемностью до 12 тонн. Колесная формула Чистогора — 4х2, емкость тяговой батареи — 156,6 кВт*ч. Машина умеет преодолевать уклоны до 15% и развивать максимальную скорость до 90 км/ч, а расчетный запас хода с учетом расхода энергии на прессование мусора составляет 100 километров. Это примерно соответствует режиму эксплуатации обычного мусоровоза в мегаполисе, с минимум двумя циклами сбора и выгрузки мусора.

Подобные машины уже используются в Москве и Санкт-Петербурге — применение малошумных «электричек» позволяет работать в темное время суток в условиях минимального трафика и снизить вредные выбросы в атмосферу города.

В будущем в семействе Чистогор должны появиться бортовой автомобиль, изотермический фургон, рефрижератор, автогидроподъемник, автоэвакуатор, автомобиль-цистерна и другие модели. Сейчас идет калибровка электрики и электроники Чистогора в варианте мусоровоза, а в августе машина поедет на дорожные испытания. Старт серийного производства намечен на 2023 год.

Незадолго до окончания работ над шасси Чистогора в НТЦ Камаза подготовили к испытаниям первый прототип беспилотника из тяжелого семейства Самсон.

Фото: КАМАЗ