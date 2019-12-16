Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Такими устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики Яндекс.Роверы.

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Подробную информацию об окружающем мире беспилотники получают благодаря камерам, радарам и лидарам. Она дает наиболее полное представление о дорожной ситуации. С помощью камер беспилотник может рассмотреть объекты, радар способен обнаружить объект на расстоянии до 300 метров и узнать его скорость, а лидар лазерными лучами сканирует пространство и создает трехмерную картину окружающей среды.

Лидар — наиболее ценный и важный сенсор для беспилотных автомобилей, так как его работа не зависит от освещенности и при этом дает больше информации, чем радар.

Причем это устройство может быть двух видов. Один лидар, с обзором 360 градусов, собирает информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля, у второго угол обзора всего 120 градусов, но он позволяет получить более детальные данные об объектах перед автомобилем.

Система управления беспилотником способна на ходу изменять параметры сканирования, выбирая наиболее подходящие для разных дорожных сценариев и погодных условий. Уже на расстоянии 200 метров можно распознать, пешеход на дороге или велосипедист.

«Лидары сторонних производителей анализируют и фильтруют данные на этапе сбора. Используя собственные лидары, мы получаем больше информации благодаря доступу к »сырым данным”, не прошедшим эту первичную обработку. Мы можем сами анализировать их, синхронизировать с данными с других сенсоров и лучше распознавать окружающие объекты. К тому же цены текущих прототипов уже вдвое ниже рыночной стоимости устройств, используемых для аналогичных задач. При переходе к массовому производству они станут ещё ниже и позволят нам сэкономить до 75% на стоимости сенсоров», — говорит Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей Яндекса.

Также у Яндекса есть и собственная камера, особенность которой в том, что она одинаково хорошо видит ярко освещенные и затененные объекты в одном кадре и легко адаптируется при резкой смене освещения, например, при выезде с подземной парковки или въезде в туннель. Камера создана специально для беспилотника и хорошо работает даже в непогоду.

Яндекс разработал для беспилотников видеокамеры и сенсоры — свои дешевле Первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания. Такими устройствами будут также оснащаться автономные роботы-доставщики Яндекс.Роверы. Яндекс разработал для беспилотников видеокамеры и сенсоры — свои дешевле

Фото: Яндекс