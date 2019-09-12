Яндекс.Навигатор научился предупреждать о шести типах камер

Например, он предупредит пользователей о камерах, контролирующих выезд на перекресток, соблюдение разметки и правила остановки.

Яндекс.Навигатор теперь сообщает о шести типах камер, которые можно встретить на дорогах Москвы. Раньше сервис предупреждал только о камерах, которые фиксируют скорость и движение по полосе.

Теперь можно узнать, где расположился мобильный пост, какие камеры контролируют выезд на перекресток, соблюдение разметки и правила остановки. Такие камеры обозначены на маршруте разными значками, но предупреждение будет также голосовым: например, при приближении к перекрестку, за которым ведется наблюдение, навигатор сообщит, что впереди камера контроля перекрестка.

Через некоторое время предупреждать о таких камерах будут и на других сервисах Яндекса с навигацией — в частности, в Авто и Драйве. А потом расширенный сервис охватит и другие города страны.

В Москве Яндекс.Навигатор определяет почти 3000 камер, а в целом по России — около 30 тысяч. В основном, данные о них берутся из открытых источников ГИБДД, ЦОДД, но пользователи могут добавлять их и сами, отмечая камеры на Народной карте — сервисе для редактирования карт. Информацию проверяют и вводят во все картографические сервисы Яндекса.

По статистике, Яндекс.Навигатором ежемесячно пользуются 27 млн человек в России, Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах. Навигатор прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Недавно в приложении появились также оповещения о том, что по пути движения — школа.

А знаете ли вы, что через Яндекс.Навигатор можно оплатить заправку не выходя из автомобиля?



Фото: Егор Алеев/ТАСС