Новый беспилотник Яндекса: его можно выпускать уже сегодня

Это касается городов с предсказуемым трафиком. Для сложных дорожных условий его «доточат» года за два-три.

Четвертая ступень

Яндекс строит беспилотники с 2017 года. До сегодняшнего дня носителями выступали гибриды Toyota Prius. Сейчас их в «Яндекс»-парке сотня штук — покупали на вторичном рынке и ввозили из-за границы. В отсутствие официальных контактов с производителем электронику машины приходилось «вскрывать» своими силами. Инженеры об этом не распространяются, но уверен — пришлось повозиться.

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С прошлого года все стало по-другому. Интернет-гигант заключил соглашение с концерном Hyundai. Точнее, партнером выступает «дочка» Hyundai Mobis, производитель автокомпонентов. Ко всем «недрам» автомобиля программистов не допустили, предоставив коммутационный блок, чтобы подружить нештатное оборудование с заводским. И это большое облегчение в работе. Из потребовавшихся доработок — более мощный генератор. Штатный не тянул на холостых оборотах весь энергозатратный довесок.

До конца 2020 года машинным зрением снабдят сотню седанов Sonata последнего поколения. Первые автомобили уже готовы и работают на дорогах. Для Яндекса это четвертая итерация автопилота. Проще всего подразделять их по количеству «глаз». На нынешней Сонате стоит десять видеокамер, шесть радаров и четыре лидара.

Яндекс утверждает, что вышел на второе место в мире по суммарному километражу, который накрутили беспилотники. В автономном режиме машины российской разработки прошли больше 5 000 000 км. Намотали их не только по нашей стране, но также по дорогам США и Израиля. В блоке на крыше стоят лидар кругового обзора, четыре радара направленного действия (по два смотрят вперед и назад) и четыре камеры. Одна камера направлена за корму, три формируют обзор передней полусферы. Предусмотрена система очистки водой и воздухом. Накладки-фендеры многофункциональны. Камера из них смотрит вдоль борта назад, радар — строго вбок. У лидара угол обзора больше 210 градусов, так что установленные на обоих крыльях элементы пересекаются секторами обзора перед машиной.

Сам себе хозяин

О лазерных дальномерах и был мой первый вопрос разработчикам. От другой отечественной компании, «Когнитивные технологии», тоже занимающейся автопилотом, и европейских автомобильных грандов слышал, что лидары в серийном беспилотнике не приживутся. Слишком дорогие и не представлены в подходящих для автопрома решениях. Оказалось, Яндекс мыслит иначе.

Со слов директора по развитию проекта Артёма Фокина, за последние два года покупные компоненты подешевели в четыре раза. Обилие программ по автономному вождению создает спрос, и он тоже служит катализатором снижения цены. Более того, Яндекс хочет сам выпускать лидар! Разрабатываются две модели: для кругового обзора с крыши и твердотельный: для предметного анализа ситуации перед машиной.

Нашли варианты сэкономить и на камерах. Вместо покупки готовых решений собирают нужную конфигурацию сами из приобретенных отдельно компонентов. Штатную камеру на ветровом стекле, к слову, использовать нельзя: ее способностей недостаточно. Например, для качественного распознавания сигналов светофора необходимо добиться того, чтобы компьютер видел горящие светодиоды без мерцания. То же касается и стоп-сигналов идущих впереди машин.

Пока не при делах и родные парковочные сенсоры в бамперах. Удивитесь, но парковаться самостоятельно Сонату еще не научили, задом сдает сам оператор! Впрочем, это задача несложная на фоне общих способностей автономного вождения.

Аппаратный комплекс системы автономного вождения разместили в багажнике. Как видите, объема он при этом не утратил. Слева за поднятой крышкой видна наклейка — буква А в красном треугольнике. Так в России обязали выделять беспилотники.

Готовность учиться

Зрение у автономной Сонаты должно быть отличным. В основном — переднем — секторе обзора пересекаются два радара, пять камер и все четыре лидара. Дальность распознавания у всех разная и доходит до 250–300 метров. При обработке сигналов получается, что показания дополняют друг друга, и компьютер формирует у себя в мозгах реалистичную картину.

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Постоянного подключения к интернету или специальной дорожной инфраструктуры машине не требуется. А вот высокоточная навигация нужна. По новой, отсутствующей в памяти автопилота дороге «самоходка» маршрут не проложит. Но если проехать по ней всего лишь раз, машинное зрение составит карту отрезка и автоматически добавит его в общую базу. Следующий проезд аппарат сделает уже в автоматическом режиме. Упрощенно говоря, алгоритм схож с Яндекс.Картами: пошел поток по новой развязке, система видит на ней трафик и включает в алгоритм прокладки маршрутов.

Ездят детища Яндекса по всему земному шару. Основная база, конечно, Москва. Здесь есть все многообразие дорожных ситуаций: от свободных магистралей с идеальной разметкой до филиала ада вроде Таганской площади в час пик.

Закон требует, чтобы оператор всегда находился на водительском месте.

Вторая область тестирования в России — Иннополис близ Казани. Городок создавался как колыбель высоких технологий. В нем Яндекс с августа 2018 года работает в качестве беспилотного такси. Здесь вольностей больше, и оператор сидит в кресле правого пассажира. Приусы и Сонаты возят пассажиров бесплатно.

Москва со своим многообразием дорожных и климатических условий идеально подходит для тестов автопилотов. Интересно, а компьютер способен без нарушений выбраться из всех ловушек, расставленных ЦОДД?

В Израиле компания имеет филиал с группой разработчиков. Там автопилот учится работать в условиях высоких температур, обилия непредсказуемых двухколесных и самоходных «гаджетов» на дорогах. Вот где идеальная среда для развития навыков прогнозирования дорожной обстановки! Без них автопилот никогда не станет умелым и безопасным: ему важно научиться видеть не только перед собой, но и на несколько шагов вперед.

За океан Яндекс влечет дозволение властей кое-где ездить вообще без человека-контролера. В июне российские беспилотники должны были возить гостей Детройтского мотор-шоу, но его не просто перенесли с января на лето, а перепрофилировали в более интересный зрителям фестиваль. Коронавирус отодвинул автосалон еще на год. Но Яндекс никуда не уходит, и автономные Сонаты скоро приедут в Штаты на тесты.

Малая беспилотная форма — Яндекс.Ровер. Робот работает курьером в штаб-квартире компании с конца 2019 года, возит документы до автобуса. В будущем он может выйти и на улицы, став соседом пешеходов на тротуаре.

Иной подход

В ответ на вопрос о стоимости прототипов и будущего серийного решения представители компании улыбаются. Неправильно мы считаем, оказывается! Сравниваем цену обычной машины и автономной, с беспилотным довеском. Конечно, выходит сильно дороже. А надо сопоставить с ценой обычной машины плюс зарплатой двух-трех водителей для нее. Ведь автопилот идет на смену именно им: на водителях и станет экономить заказчик. Не за горами тот день, когда покупатели крупных партий машин (например, для корпоративных парков) станут заказывать для них в качестве дополнительного ­оборудования «автономку».

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Представители Яндекса уверяют, что на небольших территориях (как Иннополис) и в городах с предсказуемым трафиком (в США) их автопилот способен полноценно работать уже сегодня. Для сложных дорожных условий его «доточат» года за два-три. И еще максимум пять лет потребуется на проработку законодательства, определяющего виновного в случае инцидентов.

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Так что же, году в 2025‑м наша жизнь радикально поменяется? Примерно о том же периоде говорят и западные разработчики. Всё идет к тому, что через пять лет на дорогах действительно появятся первые автономные автомобили. Но это не означает, что в одно мгновение все профессиональные водители останутся без работы, а автолюбителей принудительно отстранят от руля. Процесс перехода к полностью автономному ­движению займет не год и не десять. Сколько? Надеюсь, случится это не на моем веку.