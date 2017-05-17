Беспилотники в 2020 году? Еще нет! Но через пять лет...

Десятки тысяч специалистов работают ради одной цели: убрать человека из-за руля автомобиля.

В декабре 2019 года на Дмитровском автополигоне прошел тест беспилотных автомобилей. Устроители мероприятия создали имитацию русской зимы: заснеженные дорожные знаки, местами отсутствующая разметка, светофоры и нерегулиру­емые пешеходные переходы. Проехать каждому беспилотнику надо было всего 50 километров за три часа. За нарушения ПДД начислялись штрафные минуты.

В тесте не победил никто! Все беспилотники потерпели неудачу. Самым распространенным нарушением стал проезд на красный сигнал светофора, три команды снялись с соревнований после фиаско на первых же минутах. Приз в 170 миллионов рублей остался нетронутым.

Стоит ли удивляться? В марте 2018 года беспилотный автомобиль Uber сбил насмерть пешехода в темное время суток. Автоматическая система вождения обнаружила объект за 5,6 секунды до удара, но не идентифицировала его как пешехода и не предсказала его траекторию. Если бы оператор-водитель был внимателен, он мог бы среагировать и избежать столкновения. Но оператор «сидел в телефоне».

В ноябре 2019 года на Аминьевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием беспилотного автомобиля Яндекса. Авария случилась из-за нарушения Правил дорожного движения беспилотником. В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.

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Вывод? До наступления эры беспилотников еще далеко, но их прогресс все равно очевиден. Еще в 2014 году мало кто верил, что самодвижущиеся капсулы будут ездить по нашим городам. Сейчас же мы указываем на отдельные недочеты алгоритмов и говорим, что профессиональный водитель по-прежнему справляется с управлением автомобилем лучше. Но что будет лет через пять?

Вспомним аналогичные события в мире шахмат. Первая шахматная программа появилась в далеком 1957 году. Первый чемпионат мира между «беспилотными» шахматистами прошел в 1974 году. В 1983 году компьютер впервые продемонстрировал мастерство уровня гроссмейстера. В 1996 году шахматный суперкомпьютер Deep Blue стал достойным соперником чемпиону мира по шахматам — Гарри Каспарову. Тогда турнир выиграл Каспаров, но в 1997 году в аналогичном турнире он проиграл. С тех пор ни один человек не смог, бросив вызов компьютерной программе, превзойти ее. За 40 лет машины в такой сложной и нетривиальной области, как шахматы, стали сильнее любого человека на планете.

Даже после шахматного триумфа многие, тем не менее, смотрели в машинное будущее со скепсисом. Действительно, в шахматах можно просчитать все позиции, главное — иметь достаточные вычислительные мощности. Но как быть с игрой го? Это весьма сложная настольная игра, требующая интуиции, творческого и стратегического мышления. До 2015 года лучшие компьютерные программы смогли достичь только уровня любительского дана. Однако всё изменилось с появлением самообучающихся нейронных сетей, которые всего через год смогли сразиться на равных с лучшими игроками в го и обыграть их.

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Сейчас нейронные сети играют в покер лучше людей, управляют трамваями лучше машинистов, побеждают в компьютерных играх лучших из лучших геймеров. Нет причин сомневаться в том, что через некоторое время искусственный интеллект научится управлять и автомобилем лучше любого водителя. Это не просто неизбежность, а запрограммированная неизбежность, ведь на кону огромные деньги! Только рынок автомобильных грузоперевозок в США в 2017 году имел объем 0,7 триллиона долларов. А весь объем рынка, за который сейчас идет борьба, превышает 5 триллионов долларов в год. Это 15‑летний федеральный бюджет России!

Момент, когда нейронные сети достигнут высокого водительского мастерства, предсказать невозможно. На уровне среднестатистического водителя нейронные сети задержатся ненадолго, как это произошло с игрой в го. Нейронная сеть так устроена, что не сможет остановиться в развитии, она перешагнет средние уровни и дойдет до высшей степени мастерства в любой области практической деятельности, игра ли это в покер или вождение автомобиля.

И когда наступит новая эра, водителям придется искать новую работу. Но будет ли она?

Автор: Петр Шкуматов