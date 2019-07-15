Беспилотник Яндекса нарушает ПДД. Был пойман!

Автомобиль во время испытаний на городских улицах пересек стоп-линию.

Материалы по теме В Москве на дороги выехали беспилотные автомобили

Пока на дорогах Москвы всего пять беспилотных автомобилей, которые в условиях реального движения тестирует Яндекс. И один из беспилотников уже успел нарушить ПДД.

На пересечении ул. Мосфильмовская и Проектируемого проезда № 6095 (будущий южный дублер Кутузовского проспекта) Toyota Prius под управлением автопилота пересекла стоп-линию на светофоре, останавливаясь на запрещающий сигнал. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах столицы.

Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. Например, если полоса заблокирована и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение. В этой ситуации (речь о пересечении стоп-линии. — Прим. редакции) беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме, прокомментировали инцидент в Яндексе.

Материалы по теме Названы еще четыре региона России, где будут испытывать автомобили-беспилотники

Нарушение ч. 2 ст. 12.12 КоАП предусматривает административный штраф в размере 800 рублей.

Напомним, постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане Дмитрий Медведев подписал еще в октябре 2018 года.

Фото: Егор Алеев/ТАСС