Беспилотник Яндекса нарушает ПДД. Был пойман!

На пересечении ул. Мосфильмовская и Проектируемого проезда № 6095 (будущий южный дублер Кутузовского проспекта) Toyota Prius под управлением автопилота пересекла стоп-линию на светофоре, останавливаясь на запрещающий сигнал. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах столицы.
Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. Например, если полоса заблокирована и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение. В этой ситуации (речь о пересечении стоп-линии. — Прим. редакции) беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме, прокомментировали инцидент в Яндексе.
Напомним, постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане Дмитрий Медведев подписал еще в октябре 2018 года.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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