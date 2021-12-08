Алкозамки испытают на служебном транспорте — журнал За рулем

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Алкозамки испытают на служебном транспорте

Столичный Дептранс планирует для начала оснастить устройствами 10 служебных автомобилей.

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На десяти служебных автомобилях в московском транспортном комплексе установят алкозамки, сообщил официальный Telegram-канал департамента транспорта. Проект реализуется совместно Минпромторгом России.

Устройство не дает завести машину, пока водитель не пройдет проверку алкотестером. В мире алкозамки широко применяются. Так, в Швеции их ввели еще в 2000 году, а в Соединенных Штатах закон об алкозамках действует с 2013 года.

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В перспективе алкозамки можно будет применять в автомобилях такси, курьерских служб, корпоративных парках компаний и других сервисах. Но сначала устройства протестируют на 10 автомобилях, весь транспорт пройдет соответствующие лабораторные испытания в институте НАМИ. Только после заключения специалистов будет принято решение о применении алкозамков и дальнейшей эксплуатации.

Фото: Depositphotos

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