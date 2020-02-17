За ремнями безопасности будет следить ЭРА-ГЛОНАСС

Каждый год, в конце зимы — начале весны, миллионы мужчин и женщин озадачены выбором подарков. Сначала дамы ломают голову, чем осчастливить своего ненаглядного в День Защитника Отечества. А через пару недель уже мужики выступают с «обязательной программой»: цветы, конфеты, духи, подгоревшее нечто на ужин... Зато своими руками!
Лет двадцать пять-тридцать назад у нас в стране один за другим начали рождаться проекты сборки и производства западных и восточных машин. Теперь эти планы 1990-х, которые всерьез обсуждали в прессе и в автомобильных «кулуарах», кажутся нам по меньшей мере наивными. Но они тоже часть нашей истории, на которую интересно взглянуть нынешними глазами.