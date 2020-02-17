За ремнями безопасности будет следить ЭРА-ГЛОНАСС

Устанавливаемые в автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС с 2022 года начнут отслеживать непристегнутые ремни безопасности.

Материалы по теме Обновление ЭРА-ГЛОНАСС: данные о ДТП передадут автоматически

Следить дистанционно за тем, пристегнуты ли водитель и пассажиры ремнями безопасности будет ЭРА-ГЛОНАСС. Нововведение может появиться в 2022 году.

Информация о непристегнутых ремнях будет передаваться в проект сбора автомобильных данных «Автодата» НТИ «Автонет».

«Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа „Автодата“ не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать „большого брата“ или всевидящее око не стоит. Проблема в том, что уже сегодня эти данные собираются автомобильными дилерами, автопроизводителями, нелегальными сервисами технического обслуживания. Судьба их не известна. При условии, что платформа уже создается, данные могут начать поступать в ближайшие 2–3 года», — заявил ТАСС официальный представитель НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Платформой «Автодата» будет обрабатываться информация не только о том, пристегнуты ли ремни безопасности в автомобиле, но и данные о техническом состоянии транспортного средства, чистота выхлопа, а также навигационные данные. Вся информация будет передаваться дистанционно либо по интернет-каналу, либо через порт во время диагностики автомобиля.

Свою заинтересованность в собираемых данных в «Автонете» объяснили следующим образом: «Данные, формируемые транспортными средствами — это колоссальный ресурс для экономического роста. Благодаря их обработке можно будет отслеживать динамику загрязнения окружающей среды, загруженности дорог, соблюдение требований безопасности, а также общее состояние автомобильного парка».

Проект по сбору данных был запущен в 2019 году ради обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и для взаимодействия с цифровой дорожной инфраструктурой.

Проверка работы ЭРА-ГЛОНАСС станет обязательной во время проведения техосмотра.

Фото: Marieke Koenders / Unsplash