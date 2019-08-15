При техосмотре заставят проверять работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб сейчас никто не проверяет, но в скором времени автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков обяжут это делать.

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Процедуру проверки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во время техосмотра уже разработал Сколковский институт науки и технологий.

«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка их работоспособности операторами технического осмотра», — пояснили РИА «Новости» в пресс-службе Национальной технологической инициативы «Автонет».

А ведь очень важно, чтобы система работала надежно и своевременно доводила сигнал до экстренных служб, оказывающих помощь пострадавшим. Поэтому такую проверку следует закрепить законодательно, в том числе во время предрейсового контроля. Проверку рекомендуется проводить как при плановом ТО, так и при предпродажной подготовке авто.

Напомним, ЭРА-ГЛОНАСС в обязательном порядке ставят на новые автомобили, у которых истекло в 2016 году одобрение типа транспортного средства.

Владельцы машин, оснащенных модулем экстренного оповещения при авариях, могут получать и платные услуги, в частности вызов эвакуатора, подвоз бензина и техпомощь на дороге.

Подержанным иномаркам на год дали послабление — их разрешили ввозить без обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС. Но только жителям Дальнего Востока.



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