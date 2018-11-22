Праворульные иномарки разрешили ввозить без ЭРА-ГЛОНАСС

Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Но с рядом оговорок.

Ввести подержанный праворульный автомобиль без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС может исключительно житель Дальнего Востока или переселяющийся туда для собственных нужд. Касается оно только легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта массой до 3,5 тонн.

Согласно размещенному документу, постановление было подписано накануне и вступает в силу в течение пяти дней. То есть ввозить подержанные праворульки на Дальний Восток можно будет со следующего понедельника. Срок действия постановления — ровно год.

Одновременно с подписанием постановления Дмитрий Медведев поручил соответствующим ведомствам (таможне, МВД, Росаккредитации, Росстандарту, Минэкономики и Минпромторгу) обеспечить применение нового временного порядка ввоза автомобилей.

Вопрос об освобождении от обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС жителей Дальнего Востока при ввозе подержанных автомобилей обсуждался вначале на встрече Медведева с и.о. местного губернатора Олегом Кожемяко, а затем полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал распоряжение соответствующим ведомствам в кратчайшие сроки разработать проект соответствующего документа.

Местные власти говорят, что стоимость комплексов с их установкой значительно прибавила в цене: сегодня аккредитованные компании устанавливают ЭРА-ГЛОНАСС не менее чем за 33 тыс. руб.

Согласно Техническому регламенту в Россию запрещен ввоз новых и подержанных автомобилей без комплексов ЭРА-ГЛОНАСС. Однако после массовых протестов в Приморье там был введен временный порядок. Комплекс можно установить в России и после этого уже заняться процедурой растаможки и регистрации транспортного средства. При этом на Дальнем Востоке несколько раз возникал дефицит комплексов, что создавало очереди в аккредитованных для установки компаниях, а злые языки утверждают, что комплексы и вовсе или не работают, или глючат.

С 1 января 2017 года действуют поправки к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно им, все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также ввозимые из-за рубежа должны быть оборудованы системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. В Приморье, где большинство машин с пробегом привозят из Японии, в то время сложилась напряженная ситуация — более 1,5 тыс. автомобилей застряли на таможне. После этого Минпромторг разработал упрощенный порядок установки устройств.

Автомобили первых лиц государства также освобождены от обязательной установки системы ГЛОНАСС/GPS.

Фото: depositphotos.com