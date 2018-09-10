Автомобили первых лиц освободили от обязательной установки системы ГЛОНАСС/GPS

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 15 апреля 2018 года. Согласно ему, владельцы транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов были обязаны оснащать их аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Теперь эти требования не распространяются на автомобили органов военной или приравненной к ней службы, МВД, автомобили физлиц, если они не используются для предпринимательской деятельности, а также машины, принадлежащие управделами президента и используемые для обеспечения визитов глав иностранных государств, руководителей международных организаций, различных парламентских делегаций, а также автомобили госохраны. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.
Минтранс, по сведениям ТАСС, вообще предлагает приостановить обязательную установку аппаратуры ГЛОНАСС/GPS на автотранспорт для перевозок пассажиров до 1 июля 2019 года, так как на рынке наблюдается дефицит необходимых устройств, прошедших сертификацию.
- Недавно правительство утвердило порядок локализации устройств ЭРА-ГЛОНАСС и другой аппаратуры спутниковой навигации. В таких устройствах с 2019 года должно быть не более 95% иностранных комплектующих, с 2021 года — не более 80%, с 2023 года — не более 50%. Это позволит производителям такой аппаратуры вводить ее в эксплуатацию, постепенно переходя на отечественные комплектующие.
- Автомобили президентской линейки Аурус Сенат и Сенат Лимузин оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, как заявлено в пресс-релизе производителя. Но вот работает ли она, большой вопрос.
- Между тем в Приморье еще на год продлили порядок установки упрощенных устройств ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили, ввозимые на территорию РФ.
Фото: Игорь Кубединов/ТАСС
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