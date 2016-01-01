Автопилот Tesla врезался в полицию и скорую

Впрочем, полицейские подозревают, что не все чисто в этой истории.

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Тройная авария, виновником которой стал автомобиль Tesla Model S, произошла во вторник на автомагистрали штата Аризона (США). Сначала электрокар врезался в полицейский внедорожник Chevrolet Tahoe, а тот, в свою очередь, стукнул заднюю часть автобуса скорой помощи. Оба автомобиля работали на месте другой аварии. К счастью, полицейского в автомобиле в тот момент не было, да и в скорой никто не пострадал.

23-летний водитель Теслы был доставлен в ближайшую больницу с серьезными, но не смертельными травмами. Он прошел освидетельствование, и в полиции подозревают, что парень находился под воздействием наркотических веществ.

Водитель объяснил офицерам, что он использовал систему автопилотирования на автомобиле.

Аварии, связанные с полуавтономной системой пилотирования в автомобилях Тесла, в последнее время не редкость. Власти США уже расследовали многие подобные инциденты и пришли к выводу, что водители слишком уж полагаются на новую технологию, а ведь в Тесле предупреждали, что система автопилотирования не до конца автономна и ею можно безопасно пользоваться на дорогах только в том случае, если водитель остается внимательным и готов в любой момент перехватить управление.

Между тем, чрезмерное доверие водителей Тесла к ее автоматизированной системе стало причиной нескольких серьезных ДТП, среди которых авария во Флориде в 2016 году, когда седан Model 3 врезался в грузовик. Тогда в электрокаре также была активирована система автопилотирования, а в 2018 году автопилот по ошибке направил внедорожник Tesla Model X в барьер на шоссе 101, что привело к смерти водителя.

Тем не менее Илон Маск заявил, что к концу 2020 года в Тесле соберут все технологии для того, чтобы начать серийный выпуск полностью автономных автомобилей.

Фото: Twitter