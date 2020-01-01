Маск готов выпускать полностью автономные автомобили

К концу 2020 года в компании соберут все технологии, чтобы можно было начать серийный выпуск.

Материалы по теме Автопилот Tesla отвернул машину от летящего колеса

На состоявшейся в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту глава Tesla Илон Маск заявил, что в компании очень близки к разработке автомобиля с технологией полной автоматизации, сообщает агентство Bloomberg. По словам Маска, все работы, необходимые для производства таких автомобилей, будут завершены в текущем году.

Стоит уточнить, что автомобили Tesla и сейчас имеют функции автопилота, однако на шанхайской конференции речь шла об автопилоте пятого уровня, означающего полную автоматизацию управления и исключающего вмешательство человека в любые процессы.

Сейчас у автомобилей Tesla (на фото — Model S) автопилот третьего уровня: вы можете полностью передать управление машине, но обязаны быть на водительском кресле и держать руки на рулевом колесе.

Автомобили Tesla довольно часто фигурируют в резонансных новостях: например, у одной из машин на ходу отвалился руль. Достается и автопилоту: один блогер умудрился выйти из машины, и она продолжила движение. Однако реагировать на опасность лучше получается именно у автопилота, а не у человека.

А главной инновацией Tesla, помимо автономного вождения, должна стать батарея «миллион миль».

Фото: Tesla