Новая батарея Tesla «миллион миль» обрушит цены на электромобили

Недорогая батарея с длительным сроком службы появится в конце этого года или в начале 2021-го. В результате электромобили будут стоить как машины с бензиновыми двигателями.

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Новые недорогие аккумуляторы Tesla рассчитаны на пробег в миллион миль — 1,61 млн километров. Разрабатывались они совместно с китайской компанией Amperex Technology Ltd (CATL).

Улучшенные версии батареи большой емкости представят в автомобилях Tesla на рынках всех стран, но первыми новинкой начнут оснащать электромобили для китайского рынка.

Эти батареи будут изготавливаться по новой технологии, а их химический состав может не содержать кобальт — дорогой и редкий металл. Также известно, что в аккумуляторах станут использоваться химические добавки, материалы и покрытия, которые уменьшают внутреннее напряжение и позволяют аккумуляторам хранить больше энергии в течение более длительных периодов времени. Возможно, это будут литий-железо-фосфатные батареи, в которых не используется кобальт. Маловероятно, что батареи будут графеновыми, сделанными из распространенного и дешевого материала — в инсайдерской информации, предоставленной Reuters, нет ни одного намека на графен.

Стоимость не содержащих кобальта литий-железо-фосфатных батарей CATL составила менее 80 долларов за один киловатт-час (около 6000 рублей), а стоимость аккумуляторных элементов — менее 60 долларов за один киловатт-час (примерно 4400 рублей). Для сравнения, аккумуляторы CATC с низким содержанием кобальта стоят около 100 долларов за один киловатт-час (примерно 7400 рублей) и способны снизить цену электромобиля до уровня цен на машины с двигателями внутреннего сгорания. Следовательно, батареи без кобальта сделают электрические машины дешевле бензиновых.

В Беларуси разрабатывают собственный электромобиль. Существует и наша отечественная разработка, которая должна появиться в продаже в 2020 году — электромобиль Zeta.

Фото: Tesla