В Беларуси все будет электро: кабриолет, вертолет, скутер, заливщик льда

Первые образцы электротехники Александру Лукашенко показали на республиканском полигоне для испытаний мобильных машин.

Материалы по теме Лукашенко нужно больше электромобилей: в стране слишком много электричества!

Белорусский президент в последнее время очень увлечен электротранспортом и требует усиленно развивать его в стране. Ранее Лукашенко не раз говорил, что электричества в стране много, поэтому надо искать ему применение, заодно и помочь экологии. И вот он посетил полигон Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, чтобы проинспектировать выполнение своих указов. Этому институту поручено заниматься разработками в области электротранспорта.

Главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера — двухместный электрокабриолет. Как утверждается в правительственном источнике, автомобиль легкий и маневренный, относится к классу М1, способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние до 270 км на одной зарядке.

Сейчас белорусские предприятия ориентируют на производство местных компонентов для электротранспорта, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков. Так, в Академии наук созданы участки сборки компонентов электромобилей и по разработке новейших образцов накопителей — литий-ионных. Ведется работа над графеновыми батареями, которые дешевле, но пока по эффективности уступают литий-ионным. Однако, если всё получится, отпадет необходимость закупать литий, который продает только Китай.



Кроме легкового автомобиля инженеры продемонстрировали и другую технику на электричестве — образец льдозаливочного комбайна с электроприводом и опытные образцы автобуса МАЗ-303 на электротяге. Лукашенко поручил к маю 2021-го выпустить 10–12 таких электробусов и направить их на эксплуатацию в регионы страны.

Белорусский конкурент Тесле

Также Лукашенко осмотрел опытные образцы электровелосипедов, электроскутеров и электросамокатов и собирается протестировать их лично. В числе новинок главе государства показали и беспилотный вертолет Eye Sky.

«Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить», — сказал президент, осмотрев экспозицию. Правда, он добавил, что пока рано говорить о прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта.

Кроме электротехники в стране готовят и инфраструктуру для ее использования, включая производство и установку зарядных станций.

Электробус МАЗ 303Е10

Однажды президент Беларуси похвастал, что Илон Маск подарил ему электромобиль. Правда, Маск это почему-то отрицает, но у Александра Григорьевича действительно есть Tesla Model S с двумя двигателями, полным приводом и батареей повышенной емкости — 100 кВт·ч. Видимо, этот электрокар и служит белорусскому президенту ориентиром.



Фото: president.gov.by