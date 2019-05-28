Маск, что за дела?! У твоей Tesla на ходу руль отвалился!

Как это могло произойти с самым безопасным автомобилем в мире? — спрашивает фанат марки.

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Джейсон Туатара, 43-летний туристический агент из Блэкпула (Англия), владеющий новой Tesla Model 3, столкнулся с шокирующей ситуацией: «я просто сдавал задним ходом по подъездной дорожке нашего дома, и тут руль отвалился», — цитирует Туатару издание New York Post. Ошеломленный владелец обратился в Твиттере в главе компании: «Илон Маск, рулевое колесо сегодня просто отвалилось! Беспокоюсь, что с остальными частями машины случится то же самое. Как это понимать с учетом того, что ей всего месяц?.. И как это могло произойти с Tesla, самым безопасным автомобилем в мире?»

Это было не первое разочарование британца в связи с Теслой — будучи фанатом марки, он восемь лет копил на автомобиль, и наконец заказал его в начале сентября 2019 года. Срок доставки машины несколько раз переносился на месяц, а в феврале 2020 года ему объявили, что покупку не доставят как минимум до мая. От момента, когда машина все же была доставлена, до злосчастного эпизода с рулевым колесом Джейсон успел проехать всего 547 километров.

Представители Tesla отреагировали на твиты владельца, доставив машину в сервисный центр для установления причин инцидента. Выяснилось, что руль просто не был должным образом закреплен. В компании пообещали разобраться в произошедшем, закрепили рулевое колесо и вернули Model 3 владельцу.

Инциденты с машинами этой марки давно уже стали своеобразной притчей во языцех, однако едва ли это остановит прогресс — новые батареи Tesla «миллион миль» должны обрушить цены на электромобили.

Фото: Twitter, Jason Tuatara