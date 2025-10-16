#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Можно ли получить штраф за шумовую полосу?

Глава ГАИ разъяснил роль и статус шумовых полос на дорогах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На дорогах периодически встречаю поперечные полосы, нанесенные краской на асфальте, которых не нашел в ПДД.Каково их предназначение и что они требуют от водителя?

Петр Петрович, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– По всей видимости, вы ведете речь о так называемых шумовых полосах – элементах обустройства на поверхности покрытия дороги либо непосредственно в слое покрытия конструктивных элементов дороги, вызывающих вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающий водителей снижать скорость движения и повышать внимание.

Шумовая полоса

Требования к ним регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 33025–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия».

Шумовые полосы бывают поперечными, применяемыми в поперечном направлении проезжей части автомобильной дороги, и продольными, применяемыми вдоль краевой или разделительной полосы проезжей части.

Как правило, указанные элементы обустройства выполняются из термопластиков и холодных пластиков для горизонтальной дорожной разметки со световозвращающей поверхностью, из цветных покрытий противоскольжения, а также методом фрезерования дорожного покрытия.

Ширина поперечной шумовой полосы, выполненной из цветных покрытий противоскольжения,– 1 м. При использовании материалов для горизонтальной дорожной разметки шумовая полоса должна состоять из блока, включающего в себя четыре элемента шириной 0,15 м или пять элементов шириной 0,1 м с равными промежутками между ними.

Ввиду того, что применение рассматриваемых элементов обустройства не содержит обязывающих норм, какой-либо ответственности участников дорожного движения в связи с ними не предусмотрено.

«За рулем»
Фото:Минтранс МО и «За рулем»
Количество просмотров 1826
16.10.2025 
Фото:Минтранс МО и «За рулем»
