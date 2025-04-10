А-полосы, платный въезд в центр — чего еще ждать столичным водителям?

Московские инициативы по организации дорожного движения уходят в регионы

Москва преображается, и в том числе активно работает над дорожным движением. Многие идеи применяются впервые в России. Тем москвичам, которые порой относятся к ним скептически, советую чаще ездить по разным регионам нашей страны. В некоторых возникает ощущение, что находишься не на дороге, а в салуне на Диком Западе. И с этим надо что-то делать.

Опыт Москвы в организации дорожного движения (ОДД) – опора для регионов, наш общий банк знаний. Но копировать его в полном объеме едва ли имеет смысл: что-то слишком дорого, что-то проявило себя неэффективно.

Платные парковки

Уже больше 30 городов России вслед за Москвой ввели платные парковки (ЗР № 11, 2024). Они есть не только в мегаполисах, но и, например, в крошечном Суздале. Декларируемые цели везде одинаковые: упорядочивание стоянки, разгрузка центра от личного транспорта. А на самом деле?

Эффект дает не платный режим сам по себе, а наличие контроля. Если водители будут осознавать неизбежность эвакуации или большого штрафа за неправильную парковку, они будут меньше ездить в центр, и настанет порядок.

В некоторых городах платная система реально заработала спустя годы после официального запуска: налаживали ее администрирование. И всё же платные парковки продолжат распространяться. Это общемировая практика, и Россия не исключение.

А вот столичную идею ввести платный режим везде, включая самые глухие окраины, перенимать не стоит. Это сбор денег, в первую очередь на штрафах, и дискредитация самой идеи регулирования потоков автомобилей.

А‑полосы

Делать любые улучшения для общественного транспорта в ущерб остальному имеет смысл только в одном случае: если его работа и маршрутная сеть будут приближены к идеальным. Москва на это право имеет. Возможно, еще Санкт-Петербург. В остальных мегаполисах автобусные полосы оправданы разве что в совсем пробочных местах, но не в виде массового явления.

Да что отдаленные города: в Подмосковье из нормально работающего транспорта – только электрички скоростных диаметров. То есть – московский проект. Автобусы и маршрутки по уровню сервиса и цивилизованности ушли от дикости 90‑х не так далеко. Рисовать для них выделенные полосы, не меняя суть – не уважать ни пассажиров, ни водителей.

Отдельные ряды на поворот

Один из основных моментов, вызывающих дискомфорт в поездках по российским городам и весям, – необходимость часто перестраиваться из-за поворачивающих. Это замедляет поток и создает ненужную напряженность.

В столице в подавляющем большинстве мест провели переразметку таким образом, чтобы полосы на поворот оказались отдельными. Как левые, так и правые: мера полезна вне зависимости от направления маневра. Разумеется, не везде это необходимо и технически реализуемо. Но во многих местах обособленные ряды для поворота действительно могут увеличить пропускную способность и снизить количество аварийных ситуаций.

Суженные полосы

Уменьшение ширины полос – быстрый и дешевый способ за счет одной только переразметки сделать на дороге больше рядов. В результате можно убрать «бутылочные горлышки», не расширяя саму проезжую часть. Пропускная способность вырастет. Заодно водители станут более внимательными: в узких полосах ехать параллельно с автобусами и грузовиками дискомфортно, любимый смартфон лучше отложить.

Правда, требуется точно просчитать геометрию – иначе, например, на поворотах большегрузы станут вынужденно «выпадать» за разметку, что приведет к ДТП. Думаете, так не бывает? Несколько лет назад на «малой бетонке» в Подмосковье дорожники умудрились построить развороты, в которые фуры не вписываются в принципе – упираются в отбойники!

Платные дороги

Платные магистрали между городами и в обход них уже стали привычными в регионах. Львиная доля трафика на них – транзит, местных жителей такие платники затрагивают в минимальной степени.

А вот городские дороги за деньги пока есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Плюс небольшие участки еще в нескольких городах. Если они новые и построены на частные деньги, брать плату – честное дело. Но, боюсь, кому-то в регионах может прийти в голову идея сделать коммерческими давно существующие улицы. Москва уже вовсю думает, не сделать ли платным въезд в центр. Пока спасает то, что аналогичный эффект для местных бюджетов дают платные парковки, которые в регионах можно расширять еще долго.