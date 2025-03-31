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Какой должна быть ширина полосы для движения автомобилей?

Эксперт «За рулем» рассказал о нежелательных эффектах заужения рядов на дорогах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Понятно, зачем делают более узкие ряды движения на старых улицах – чтобы вместить их больше. Но почему заужают и полосы на реконструируемых дорогах?

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Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– Боюсь, ответить на этот вопрос могут только авторы подобных проектов. Между тем, Московский автомобильно-дорожный институт оценил, как ширина полос влияет на безопасность движения.

В исследовании участвовало полсотни водителей. Установлено, что при заужении полосы движения с 3,75 до 2,75 м уровень внимания водителя на знаках и светофорах падает примерно с 50 до 38%; уровень агрессии растет в условных единицах с 12,5 до примерно 14,5; уровень стресса – с 8 до 9 единиц; уровень мыслительной деятельности (нагрузка на мозг) растет с 3,5 до 5,5 единиц. Наконец, средняя скорость падает с 42 до 32 км/ч, то есть на четверть.

Вывод ученых прост: «Наиболее комфортная ширина полосы составляет 3,75 метров».

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Никита Гудков
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
31.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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