Как добиться установки камеры на опасном участке дороги

Глава ГАИ разъяснил порядок установки камер фотовидеофиксации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Рядом со школой, где учатся мои дети, постоянно носятся машины. Несколько раз сбивали детей. Как можно добиться установки камеры?

Арина, г. Люберцы

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» решение о размещении (применении) на дороге работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, может принять уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, по территории которого проходит дорога, либо владелец автомобильной дороги.

Указанный Федеральный закон регламентирует также перечень мест, в которых могут устанавливаться такие технические средства, а также соответствующую процедуру. Поэтому для рассмотрения вопроса об установке технических средств в вашем случае следует обращаться в Правительство Московской области, либо, если вы знаете непосредственного владельца дороги,– к нему.

