Может ли водитель инициировать внеплановую поверку дорожной камеры

«За рулем рассказал, как действовать, если камера «нарисовала» вам штраф

Любая техника может работать некорректно. В случае с дорожными камерами из-за этого могут выписываться штрафы за нарушения, которых не было. Доказательством тому служит, в том числе, письмо, которое пришло на днях в редакцию «За рулем».

Михаил (Самара):

«Я всегда стараюсь не превышать разрешенную скорость более, чем позволяет нештрафуемый порог. Но вдруг мне пришел штраф за превышение, и я решил посмотреть запись с видеорегистратора, чтобы выяснить, с какой скоростью я ехал в момент "нарушения". Моя скорость была 78 км/ч по спидометру, а значит на самом деле я ехал не быстрее 75 км/ч. Но у камеры на этот счет оказалось свое мнение – 84 км/ч».

Камера зафиксировала превышение скорости – 84 км/ч при ограничении 60 км/ч Но в момент «нарушения» автомобиль двигался со скоростью 78 км/ч, что видно на проекционном дисплее.

Вопрос – как не только оспорить штраф (о чем мы уже писали), но и инициировать проверку камеры.

Может ли на это повлиять рядовой водитель?

Ответ эксперта

Юрий Митин, практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита»:

— К сожалению, рядовой водитель не может напрямую инициировать внеплановую поверку стационарной камеры, установленной за пределами Москвы. Поверка камер – это процедура, которая находится в компетенции специализированных организаций и контролирующих органов.

Но вот что можно сделать.

Написать жалобу. В вашей жалобе в ГАИ или вышестоящие инстанции подробно опишите ситуацию, укажите номер камеры и приложите видеозапись. В жалобе необходимо обосновать необходимость проверки камеры на предмет некорректной работы. Ваша жалоба послужит основанием для проведения проверки, но не гарантирует автоматическую внеплановую поверку.

Обратиться к юристу. Юрист поможет грамотно составить жалобу и защитить ваши права в суде.

Шансы на отмену штрафа и проведение проверки камеры зависят от многих факторов: качества вашей видеозаписи, наличия других доказательств, грамотности составления возражения и жалобы, а также от позиции сотрудников ГИБДД и суда.

Получение необоснованного штрафа – неприятная ситуация. Однако не стоит опускать руки. Тщательно собранные доказательства и грамотные действия помогут отменить штраф и, возможно, привлечь внимание к некорректной работе камеры. Помните, что своевременное обращение к юристу значительно повышает ваши шансы на успех.

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