Опасная автоподстава – вы сами ее провоцируете!

«За рулем» раскрыл самый верный способ попасть «в карман» мошенникам на дороге

Каждый месяц тысячи российских водителей становятся жертвами автоподстав. И хотя мошенники стремятся усовершенствовать схемы, есть своего рода «классика» которая на дорогах встречается чаще всего. О самом популярном виде дорожного мошенничества мы сегодня с вами и поговорим.

Чтобы вы не сочли нас голословными, мы будем опираться на совместное исследование страховой компании «Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод». И вот вам с порога первые цифры: каждый четвертый опрошенный автомобилист (24%) признался, что за все время вождения, хотя бы раз сталкивался с мошенниками на дороге.

И вот как не попасть в те самые 24%.

Резкое торможение

В чем суть: Резкое торможение автомобиля впереди является самой распространенной подставой на наших дорогах (76%). Мошенник резко перестраивается перед вашим автомобилем и внезапно тормозит, провоцируя столкновение. Совсем уж матерый злоумышленник может даже воспользоваться ручным тормозом, чтобы не загорелся стоп-сигнал. Как показывает практика, среагировать на такой маневр практически невозможно.

Как избежать: Соблюдайте дистанцию и будьте готовы к неожиданным маневрам других водителей. Кроме того, обязательно установите в автомобиле видеорегистратор, если еще не сделали это. Устройство зафиксирует подлый маневр…

Однако не факт, что вам удастся отстоять свою правоту. Обычно у инспекторов разговор короткий: подрихтовал чужой багажник? Значит, не соблюдал безопасную дистанцию – виновен в ДТП и штраф 1500 рублей (ч.1 ст.12.15 КоАП РФ).

К каким неисправностям не придерется инспектор ГАИ – «За рулем» напомнил, с какими поломками автомобиля можно продолжать движение.