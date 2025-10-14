ГАИ 2.0: новые методы отлова нарушителей в 2026 году

«За рулем» выяснил, кто, где и как следит за каждым шагом автомобилиста

Сегодня автомобиль – это уже не просто средство передвижения, а объект постоянного цифрового мониторинга. Патрульный может в считаные секунды «пробить» вас по базам и выяснить всю подноготную. Дроны берут под контроль те участки дорог, где нет камер. А нейросеть запомнит каждый ваш маневр и распознает машину даже с грязным номером.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Даже если вы живете далеко от столицы, не думайте, что цифровая реальность обойдет вас стороной. Практики, которые успешно тестируются в Москве и Санкт-Петербурге, рано или поздно распространяются на все регионы. Особенно, если дело касается контроля за нарушителями. Итак, добро пожаловать в будущее, в котором скрыть что-то от инспектора у водителей почти не осталось шансов.

«Умные» мобильные камеры ГАИ: «большой брат» выехал за тобой

Забудьте про обычные патрульные видеорегистраторы. То, что устанавливают на машины ДПС теперь – совсем другой уровень. Камера в реальном времени считывает номера всех машин в потоке и сразу же проверяет их по базам ГИБДД. Машина в угоне? Водитель лишен прав? Инспектор узнает об этом за секунды.

Главное отличие от стационарных камер в том, что контроль ведется на ходу. Патруль перемещается по городу и видит дорожную ситуацию в динамике. В Москве уже можно часто наблюдать такую картину: экипаж ДПС, что называется, «садится на хвост» какой-то конкретной машине и «ведет» ее в течение несколько минут, а затем внезапно останавливает или просто уезжает.

Раньше водители знали, где стоят камеры, и притормаживали в нужных местах. Теперь камера едет за вами следом или навстречу, так что нарушение может быть зафиксировано в любой точке города. Причем работают эти системы в двух режимах: либо данные уходят в центр, и штраф приходит по почте, либо инспектор видит нарушение прямо на экране и останавливает вас немедленно.

Водителям на заметку. Если вас остановили на основании данных с мобильной камеры, вы имеете право требовать доказательства, то есть запись с привязкой ко времени и GPS-координатам – как часть доказательственной базы (ст.26.2 КоАП РФ «Доказательства»). Помните, что система может ошибаться при плохой погоде или если номер грязный. Так что всегда проверяйте, совпадают ли данные в протоколе с реальными. Если есть сомнения, обжалуйте штраф в течение 10 дней (ст.30.3 КоАП РФ «Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении»). Подробнее о том, как можно оспорить видеозапись с регистратора ДПС, читайте в нашем материале «Видео инспектора ГАИ против вас – как оспорить».

Дроны ГАИ: когда штрафы буквально сыплются с неба

С 2022 по 2023 годы беспилотники использовались в 29 регионах России и помогли выявить около 35 тысяч нарушений – в основном выезды на встречную полосу. В Московской области, Краснодарском крае, Свердловской и Челябинской областях наблюдение за дорожным движением при помощи дронов уже стало частью повседневной практики ГИБДД.

Как это работает? БПЛА зависает над участком дороги, фиксирует нарушение (скажем, стоянку на газоне или движение по обочине) и передает данные наряду ДПС «на земле». Те уже выписывают штраф. Причем дроны эффективны именно там, где обычные камеры установить сложно или попросту невозможно: узкие улицы, удаленные трассы, лесные дороги и т.д.

Сейчас власти обсуждают возможность расширения полномочий для автоматической фиксации через дроны. В Совете Федерации уже поднимали тему надзорных систем с воздуха из-за нехватки кадров в ГАИ. Звучали даже идеи о «дрон-боксах» на крышах зданий, откуда беспилотники будут взлетать автоматически при обнаружении нарушений.

Однако пока у новой схемы отлова нарушителей с воздуха есть немало проблем:

в нашем законодательстве нет нормы, которая бы прямо указывала на то, что снимки и видео с дронов могут быть основанием для наложения штрафов;

процедура оформления протоколов и постановлений об административных правонарушениях требует, чтобы нарушение было подтверждено надлежащими доказательствами, подписями и проверками, что усложняет режим полной автоматизации;

чтобы зафиксировать нарушение, дрон должен не просто «увидеть» его – требуется точно зафиксировать время, место, идентифицировать номер машины, а также удостовериться, что запись произведена в надлежащем качестве: все это требует сертификации оборудования и соответствующей юридической базы;

для повсеместной работы системы ГАИ потребуется больше операторов дронов, а их сейчас не хватает.

Водителям на заметку. В России дроны пока не могут сами «выписывать» штрафы – они лишь фиксируют нарушение, а постановление выносит инспектор. Поэтому в материалах дела должны быть фото или видео с четким номером машины, временем и местом события. Если постановление ссылается на «автоматическую фиксацию» без доказательств или нормативного акта в вашем регионе, это повод для обжалования. Жалобу можно подать через Госуслуги в течение 10 дней (ст.30.3 КоАП РФ «Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении»). Подробнее о том, в каких регионах дроны уже ловят нарушителей ПДД, мы писали в материале «Дроны начали штрафовать водителей – законно ли это? Разъяснения юриста».

Нейросети ГАИ: анализируй это – и вон то тоже анализируй

Может показаться, что «классические» системы фото- и видеофиксации остались в прошлом. Но это далеко не так, они тоже не стоят на месте. Современное программное обеспечение уже умеет распознавать не только скорость и проезд на красный, но и грязные номера, а также статус автомобиля – например, если он числится в угоне или имеется запрет на регистрационные действия с ним.

В крупных городах к этому подключается еще и видеоаналитика. Так, ЦОДД Москвы разворачивает нейросетевую систему, которая автоматически отслеживает «нештатные события»: от ДТП и брошенных на дороге предметов до животных на проезжей части. Это позволяет диспетчерам быстрее направлять экипажи к месту события и устранять проблему. Только на МКАД за первые месяцы 2025 года такие алгоритмы зафиксировали свыше 1,13 млн инцидентов.

Сейчас в столице работает около 3,8 тысячи комплексов, включая стационарные, мобильные и передвижные камеры в спецтранспорте. Они способны:

обнаруживать автомобили, пешеходов и велосипедистов, отслеживать их движение в потоке;

фиксировать нарушения (от превышения скорости до выезда на полосу встречного движения);

анализировать стиль вождения автомобилиста в потоке.

В теории это значит, что со временем штраф можно будет получить не только за нарушение ПДД, но и за опасное поведение на дороге.

Водителям на заметку. Штрафа за опасное вождение в России пока нет, хотя вопрос о его внедрении то и дело обсуждается на самом высоком уровне.

Зато уже сейчас есть штраф за неправильное маневрирование, который составляет от 500 до 1500 рублей (ст.12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования»). Так что «игры в шашки» на дороге могут обернуться наказанием. Пора приучаться водить аккуратно уже сейчас, чтобы не нахватать штрафов за опасное вождение, когда соответствующее наказание появится в КоАП.

Что изменилось для обычного водителя

Если коротко – всё. Раньше достаточно было запомнить места, где стоят камеры или посты ДПС, или запустить навигатор с подсказками. Теперь камеры перемещаются вместе с патрулями, дроны зависают буквально над головой, а нейросети анализируют каждый маневр. Нарушение могут зафиксировать где угодно и когда угодно.

Государство вкладывает миллиарды в технологии контроля – и это работает. По данным МВД, впервые с 2010 года количество нарушений на дорогах пошло на спад: с января по июль 2025 года на водителей возбудили 106,2 млн дел. Это на 7,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сократилось и количество пьяных водителей: нарушений по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения») стало на 2,7% меньше, а отказов от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) – на 1,9%.

Можно долго спорить о плюсах и минусах прогресса. Противники скорее всего будут приводить доводы о контроле и слежке, о праве на приватность, цифровом тоталитаризме, технических ошибках…

Но в 2025 году на дорогах России действительно стало безопаснее: аварий – меньше, дисциплина водителей – выше. Цена этой безопасности – полная прозрачность. И, если подумать, это не так уж страшно. Ведь тем, кому нечего скрывать, по большому счету, нечего и бояться.

Можно ли перегнать купленную машину домой на старых номерах: «За рулем» рассказал, оштрафуют ли за оформление ТС не в регионе его покупки.