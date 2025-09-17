Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку

Глава ГАИ напомнил, чем грозит неисправность рулевого управления авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– При проверке документов инспектор ДПС обратил внимание на значок руля, горящий на приборке. И определил, что якобы самопроизвольно дергается руль, хотя я такого не замечаю. Сказал, что ехать дальше нельзя. На самом деле проблема – в датчике положения, который никак не могу найти за приемлемую цену. В остальном машина полностью исправна. Несмотря на все мои аргументы и даже предложения проехаться и показать, что руль крутится нормально, инспектор отправил машину на штрафстоянку на эвакуаторе. Забрать ее разрешили тоже на эвакуаторе. Прав ли инспектор? И как ездить дальше, если датчик так и не найду?

Батыр, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Контрольная лампа в виде рулевого колеса, горящая на приборной панели автомобиля, однозначно свидетельствует о неисправности рулевого управления транспортного средства.

Согласно пункту 2.3.1 ПДД такая неисправность – это одно из оснований для запрета дальнейшего движения.

Таким образом, инспектор действовал правомерно в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ, запретив эксплуатацию вашего автомобиля и применив его задержание, под которым понимается исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания.

Поскольку устранить неисправность на стоянке вы не смогли, дальнейшее движение вам также запретили, предложив забрать машину с помощью эвакуатора.

Как вы понимаете, до тех пор, пока рулевое управление не будет исправлено, движение на вашем автомобиле запрещено. Игнорирование запрета приведет к повтору той ситуации, которая с вами произошла, и, что гораздо важнее, грозит опасностью ДТП по причине технической неисправности критически важного узла автомобиля.

