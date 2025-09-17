#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что говорят китайцы про свои же машины: Chery, Geely, Haval
17 сентября
Что говорят китайцы про свои же машины: Chery, Geely, Haval
Опубликован рейтинг по эксплуатации популярных...
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу
17 сентября
Новый закон о локализации такси увеличит цены на услугу
Жесткие требования к машинам вынудят уйти с...
Toyota Levin
17 сентября
В Сети показали фото еще одной версии Toyota Corolla нового поколения
Китайский Минпром показал фото Toyota Levin...

Из-за этого значка на приборке ваша машина поедет на штрафстоянку

Глава ГАИ напомнил, чем грозит неисправность рулевого управления авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– При проверке документов инспектор ДПС обратил внимание на значок руля, горящий на приборке. И определил, что якобы самопроизвольно дергается руль, хотя я такого не замечаю. Сказал, что ехать дальше нельзя. На самом деле проблема – в датчике положения, который никак не могу найти за приемлемую цену. В остальном машина полностью исправна. Несмотря на все мои аргументы и даже предложения проехаться и показать, что руль крутится нормально, инспектор отправил машину на штрафстоянку на эвакуаторе. Забрать ее разрешили тоже на эвакуаторе. Прав ли инспектор? И как ездить дальше, если датчик так и не найду?

Батыр, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

– Контрольная лампа в виде рулевого колеса, горящая на приборной панели автомобиля, однозначно свидетельствует о неисправности рулевого управления транспортного средства.

Рекомендуем
Думаете, передние колеса поворачивают направо и налево? Не только!

Согласно пункту 2.3.1 ПДД такая неисправность – это одно из оснований для запрета дальнейшего движения.

Таким образом, инспектор действовал правомерно в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ, запретив эксплуатацию вашего автомобиля и применив его задержание, под которым понимается исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания.

Рекомендуем
Что будет, если инспектор ДПС увидит этот значок на панели вашего авто

Поскольку устранить неисправность на стоянке вы не смогли, дальнейшее движение вам также запретили, предложив забрать машину с помощью эвакуатора.

Как вы понимаете, до тех пор, пока рулевое управление не будет исправлено, движение на вашем автомобиле запрещено. Игнорирование запрета приведет к повтору той ситуации, которая с вами произошла, и, что гораздо важнее, грозит опасностью ДТП по причине технической неисправности критически важного узла автомобиля.

  • Где нельзя ездить на большом пикапе? Все ограничения рассмотрены тут.
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 10
17.09.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0