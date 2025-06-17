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Что будет, если инспектор ДПС увидит этот значок на панели вашего авто

Останавливая автомобили для проверки документов, работники ГАИ не зря смотрят на панель приборов – там можно найти повод для штрафа и эвакуации.

На приборной панели легкового автомобиля зажглась контрольная лампа желтого цвета с изображением рулевого колеса, при этом заметно возросло усилие на руле. Можно ли продолжать движение?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
4 июня
Можно ли продолжать движение с контрольной лампой в виде рулевого колеса?
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17.06.2025 
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