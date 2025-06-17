Что будет, если инспектор ДПС увидит этот значок на панели вашего авто
Останавливая автомобили для проверки документов, работники ГАИ не зря смотрят на панель приборов – там можно найти повод для штрафа и эвакуации.
На приборной панели легкового автомобиля зажглась контрольная лампа желтого цвета с изображением рулевого колеса, при этом заметно возросло усилие на руле. Можно ли продолжать движение?
Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
А правильный ответ – на следующей странице.
17.06.2025
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