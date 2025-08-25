#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Где нельзя ездить на большом пикапе – все ограничения

Глава ГАИ рассказал о действующих запретах для грузовых автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Планирую купить пикап Dodge Ram. Можно ли ехать по левой полосе и под знак, запрещающий движение грузовиков? Какие еще ограничения есть в Москве?

Михаил, г. Калуга

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Это зависит от технических характеристик планируемого к приобретению автомобиля. Следует принять во внимание, что согласно пункту 9.4 ПДД на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т разрешается только для поворота налево или разворота.

Рекомендуем
Как выбрать подержанный пикап и не разочароваться

Дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» распространяется на грузовые автомобили и составы транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379ПП с 7:00 до 23:00 ограничен въезд и движение по территории города Москвы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 т, а в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и по МКАД – грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

  • Подробности о серийной версии нового пикапа Chery Himla рассказаны тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 8277
25.08.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+2