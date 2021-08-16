ГИБДД использует дроны для выявления нарушителей в 17 регионах

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Сегодня ГИБДД совместно с Росгвардией использует дроны в:
- Адыгее
- Бурятии
- Ингушетии
- Татарстане
- Удмуртии
- Забайкальском крае
- Краснодарском крае
- Красноярском крае
- Пермском крае
- Амурской области
- Воронежской области
- Новосибирской
- Омской области
- Ростовской области
- Свердловской области
- Тюменской области
- Москве
Дроны используют в местах, где отсутствуют комплексы фотовидеофиксации. Так, в 2020 году в Краснодарском крае для профилактики ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, был сформирован перечень участков дорог, на которых целесообразно использование беспилотных комплексов. На этих участках установили информационные щиты «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!» с изображением летательного аппарата. Было выявлено 202 нарушения во время рейда, а по итогам года на этих участках автодорог не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу.
- А еще машины ДПС оснастят камерами фиксации нарушений, установленными прямо в свето-сигнальной балке на крыше.
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Фото: Depositphotos