ГИБДД использует дроны для выявления нарушителей в 17 регионах — журнал За рулем

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ГИБДД использует дроны для выявления нарушителей в 17 регионах

При использовании беспилотников рядом находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных нарушениях.

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Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Сегодня ГИБДД совместно с Росгвардией использует дроны в:

  • Адыгее
  • Бурятии
  • Ингушетии
  • Татарстане
  • Удмуртии
  • Забайкальском крае
  • Краснодарском крае
  • Красноярском крае
  • Пермском крае
  • Амурской области
  • Воронежской области
  • Новосибирской
  • Омской области
  • Ростовской области
  • Свердловской области
  • Тюменской области
  • Москве

Дроны используют в  местах, где отсутствуют комплексы фотовидеофиксации. Так, в 2020 году в Краснодарском крае для профилактики ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, был сформирован перечень участков дорог, на которых целесообразно использование беспилотных комплексов. На этих участках установили информационные щиты «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!» с изображением летательного аппарата. Было выявлено 202 нарушения во время рейда, а по итогам года на этих участках автодорог не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу.

Фото: Depositphotos

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