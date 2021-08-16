ГИБДД использует дроны для выявления нарушителей в 17 регионах

При использовании беспилотников рядом находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных нарушениях.

Материалы по теме Список доработок, из-за которых не поставят на учет в ГИБДД

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Сегодня ГИБДД совместно с Росгвардией использует дроны в:

Адыгее

Бурятии

Ингушетии

Татарстане

Татарстане Удмуртии

Забайкальском крае

Забайкальском крае Краснодарском крае

Красноярском крае

Пермском крае

Амурской области

Амурской области Воронежской области

Воронежской области Новосибирской

Новосибирской Омской области

Омской области Ростовской области

Ростовской области Свердловской области

Свердловской области Тюменской области

Тюменской области Москве

Дроны используют в местах, где отсутствуют комплексы фотовидеофиксации. Так, в 2020 году в Краснодарском крае для профилактики ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, был сформирован перечень участков дорог, на которых целесообразно использование беспилотных комплексов. На этих участках установили информационные щиты «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!» с изображением летательного аппарата. Было выявлено 202 нарушения во время рейда, а по итогам года на этих участках автодорог не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу.

А еще машины ДПС оснастят камерами фиксации нарушений, установленными прямо в свето-сигнальной балке на крыше.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook

Фото: Depositphotos