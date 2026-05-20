Продажи Lexus в России взлетели почти вдвое: названы модели-лидеры

Продажи Lexus в РФ выросли на 90% за январь-апрель 2026 года

Российский рынок премиальных автомобилей демонстрирует уверенный рост. За первые четыре месяца 2026 года продажи Lexus в стране увеличились почти в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале привёл конкретные цифры. По его данным, с января по апрель на учёт в ГАИ встало 1495 новых легковых машин этой японской марки. Для сравнения: годом ранее за тот же отрезок времени было зарегистрировано всего 785 автомобилей – таким образом, прирост составил 90%.

Самым популярным у российских покупателей оказался кроссовер Lexus RX. По словам эксперта, на эту модель пришлось без малого 60% от всех проданных новых Lexus. Вторую строчку в рейтинге занял внушительный внедорожник Lexus LX – его владельцами стали 367 человек. Замыкает тройку лидеров седан Lexus LS, который тоже пользуется спросом.

Как отмечается в сообщении, новые автомобили премиум-бренда попадают в Россию не через официальные каналы дистрибьюции. Поставки идут по альтернативным маршрутам, в основном через Киргизию и Белоруссию. При этом львиная доля – 84% – приходится на машины, собранные непосредственно в Японии.