#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане
20 мая
Автомобили немецкого автогиганта начнут выпускать в Узбекистане
Производство семи моделей Volkswagen в...
Японский автоконцерн снова регистрирует свой бренд в России
20 мая
Японский автоконцерн снова регистрирует свой бренд в России
Mazda подала заявку в Роспатент на регистрацию...
Omoda C5
20 мая
Популярный полноприводный кроссовер вышел в продажу после обновления: цены
Полноприводный кроссовер Omoda C5 нового...

Продажи Lexus в России взлетели почти вдвое: названы модели-лидеры

Продажи Lexus в РФ выросли на 90% за январь-апрель 2026 года

Российский рынок премиальных автомобилей демонстрирует уверенный рост. За первые четыре месяца 2026 года продажи Lexus в стране увеличились почти в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале привёл конкретные цифры. По его данным, с января по апрель на учёт в ГАИ встало 1495 новых легковых машин этой японской марки. Для сравнения: годом ранее за тот же отрезок времени было зарегистрировано всего 785 автомобилей – таким образом, прирост составил 90%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Деталь от другой машины удешевляет ремонт — вот яркий пример

Самым популярным у российских покупателей оказался кроссовер Lexus RX. По словам эксперта, на эту модель пришлось без малого 60% от всех проданных новых Lexus. Вторую строчку в рейтинге занял внушительный внедорожник Lexus LX – его владельцами стали 367 человек. Замыкает тройку лидеров седан Lexus LS, который тоже пользуется спросом.

Как отмечается в сообщении, новые автомобили премиум-бренда попадают в Россию не через официальные каналы дистрибьюции. Поставки идут по альтернативным маршрутам, в основном через Киргизию и Белоруссию. При этом львиная доля – 84% – приходится на машины, собранные непосредственно в Японии.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Flickr
Количество просмотров 4
20.05.2026 
Фото:Flickr
Поделиться:
Оцените материал:
0