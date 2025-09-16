Меняемся! Уловка с пересадкой на место пассажира — сработает или нет

Что будет, если после остановки инспектором ДПС поменяться местами с пассажиром

Если инспектор ГАИ заметит и зафиксирует в протоколе подобную рокировку, то суд поверит ему, а не вам.

Зачем водители пересаживаются

Водитель весело провел предыдущий вечер, ощущает себя нормально, однако переживает, что алкотестер обнаружит следы алкоголя после вчерашнего. Если его признают пьяным, то согласно ст. 12.8 КоАП РФ наказанием будет потеря водительского удостоверения сроком до полутора лет. Плюс штраф в размере 30 тысяч рублей.

Водитель нарушил ПДД (например, совершил обгон там, где нельзя), инспектор ДПС это заметил и намерен привлечь нарушителя к ответственности. Чтобы не остаться без прав, водитель может поменяться местами со своим спутником, у которого, как вариант, права есть, а своего автомобиля или необходимости водить нет. Поэтому временное изъятие прав для него или нее не станет большой проблемой.

Водитель забыл дома права, а сидящий рядом пассажир – нет. В этом случае риск совсем не оправдан. При адекватном поведении водителя дело может ограничиться устным предупреждением, поскольку сотрудник полиции способен оперативно подтвердить наличие у вас документов онлайн. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ составляет лишь штраф 500 руб.

Как пересаживаться водителю

В Сети очень много советов, среди которых встречаются и очень странные. Один из таких приемов заключается в попытке проехать подальше от инспектора ГАИ, чтобы выиграть дополнительное время на обмен местами, пока инспектор будет идти к автомобилю.

Быстро поменяться местами в салоне легкового автомобиля непросто. Особенно если речь идет о малолитражке. Такая хитрость имеет шансы на успех разве что в больших транспортных средствах наподобие грузовика или минивэна. Даже если задняя тонировка скрывает происходящее в салоне, раскачивание кузова привлечет внимание инспектора. Кроме того, инспектор видел, кто сидел за рулем, прежде чем он взмахнул жезлом.

Чем грозит обмен местами с пассажиром

Если инспектор ДПС заподозрит, что вы поменялись местами, он наверняка предложит «пассажиру» подышать в трубку. Именно перегар – самая распространенная причина, по которой водитель садится на место пассажира.

Если «пассажир» согласится пройти тест ― получит заслуженное наказание, так как суд поверит, что пересадка была. Откажется ― это зафиксируют документально и докажут, что был факт пересадки на место пассажира. Вдобавок наступит ответственность за введение в заблуждение, причем санкции будут наложены на обоих «водителей».

Важно учитывать последствия пересадки для подставного водителя. Вероятнее всего, он не вписан в ОСАГО, что само по себе повлечет штраф в размере 500 рублей по ч.1 ст.12.37 КоАП РФ. Если же новый «водитель» также окажется в состоянии опьянения, обоих привлекут к ответственности по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ, предусматривающей лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, проверят прошлое обоих фигурантов на предмет ранее выписанных и неоплаченных штрафов.

Повторимся: согласно сложившейся практике, если манипуляции с пересадкой будут отражены в протоколе, то суд поверит инспектору ГАИ, а не обвиняемому.

«За рулем» советует

Если вы не уверены в себе после вчерашней вечеринки, то лучше перед выездом поменяйтесь местами с другим человеком. Даже если у вашего пассажира мало водительского опыта, это будет безопаснее, чем лишиться прав за нетрезвое вождение.

Никогда не пытайтесь проворачивать трюк с пересадкой. Инспектор обязательно это заметит, и статей, по которым вас будут обвинять в суде, прибавится.

